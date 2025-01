The Voice Kids Hrvatska

prvu emisiju troboja

četiri trojke

osam troboja

Meni je ovo baš draga sezona, konačno za moj uzrast

Gobac

Dora Sumina, Kim Sofia Krajačić, Erika Karačić-Šoljić

Različite po dobi, ali ne po veselju i zaigranosti

Vanna

Djeca Ljubavi

Ivana Vukušića, Vanna

Zaista želim pohvaliti sve tri, ali u polufinale ide Erika Karačić-Šoljić

Gopca

Toma Šaban, Anela Susan Waibel i Ena Nižić

Moram reći da mi je ova sezona s klincima puno lepršavija nego one prošle s velikima. Nisam ni znao da tako volim djecu

Can‘t Stop The Feeling

Kao što i pjesma kaže, takvi ste i bili

Oni ne prestaju skakati, kao što vidite

Iva Šulentić

U timu Gobac nema suza, a sad idemo po pravilima. Reći ću samo jedno ime. Dalje ide Ena

Ptičica mi je rekla da je puno vas komentiralo - ajme pa ovaj Tolja uopće nije tako strog kako se čini

Mia Ištvanić, Eliza Andrejević, Lana Brnas

Fix You

Vas tri senzibilitetom ste se baš uklopile. Bile ste mistične, samozatajne, nježne, nadopunjavale ste se, moje srce ste osvojile

Mia

Učinile ste me, ovim troglasom, najponosnijim mentorom. Nastavite i dalje pjevati, a sa mnom će nastaviti Eliza

Tolja

Andrea Rapić, Leonardo Rados i Tena Šojić

Baš je pozitivna osoba, uvijek je nasmijana

Ella, E

Odlični ste bili, veseli, i imam svog favorita, ne znam kako vi

Leonardo

Paola Opačak, Ameli Dinarina-Šimić i Mark Alaniz

Djordjiom Palić

I Still Haven‘t Found What I‘m Looking For

Ma da U2, ovo je U3

Bilo mi je gušt gledati Vannu kako uživa u vašem nastupu

Ameli

Luana Špelić, Luka Pulić i Marta Bogdanović

Svenom Pocrnićem

Story Of My Life

oliko ste ujednačeni da ne mogu nikoga izdvojiti apsolutno ni po čemu

Izgledate kao braća, odlični ste i pred Mijom je strahovito teška odluka

Luana

Dora Ožanić, Mia Bartulić i Mira Oštrić

Marka Tolje

Arcade

Antonela Doko

Tolja

zbog ovakvih izvođača ovo se zove ‘Voice‘

Mira

Gabriel Svetopetrić, Marino Vrgoč i Lovro Žužul.

Gina Damjanović

Dado Gobac

Dobri judi

Svi ste vi u glazbi, svirate neke instrumente i jako ste simpatični ovako ni veliki ni mali. Ostanite u glazbi bez obzira na sve

Hvala svim roditeljima koji su svu ovu djecu vodili iz svih daljina i blizina ovamo na probu. Velik je to posao

Marino

Tekst i foto: The Voice Kids Hrvatska/HRT

