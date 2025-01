bojkot trgovina

Porezna uprava

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Prvije iza nas, a kakvi su rezultati?je objavila rezultate potrošnje za petak, ali i za subotu.izdano je ukupno, a iznos računa iznosio je. Tjedan dana ranije, u petak 17.01. ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio je​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24., u odnosu na petak 17.,dok je iznos računa također manji zaOdnosno, u trgovinama na malo izdano je ukupno, a iznos računa iznosio je. Tjedan dana ranije, u petak, 17. izdano je, a iznos računa iznosio je. Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. u odnosu na petak 17.01.2025. manji zadok je iznos računa također manji zaobjavila je rezultate i za. Do 16:00 sati izdano je ukupno, a iznos računa iznosio je. Tjedan dana ranije, odnosno u subotu, 18. do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio jeIz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25., do 16:00 sati u odnosu na subotu 18. do 16:00 satidok je iznos računa manji zaKada je riječ o trgovinama na malo, izdano je, a iznos računa iznosio je. Tjedan dana ranije, odnosno u subotu 18. siječnja do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio je. ​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25. do 16:00 sati u odnosu na subotu 18. siječnja do 16:00 satidok je iznos računa manji za