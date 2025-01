Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku

Prošle godine Osječko-baranjska županija je organizirala 1. Sajam mogućnosti, a ove godine učinili smo to zajedno sa Sveučilištem te događaj podignuli na puno višu razinu. Drago mi je da će ovdje biti gotovo 2.500 maturanata koji na jednom mjestu mogu vidjeti sve mogućnosti koje im se pružaju od naših sveučilišta i poslodavaca. Danas su mogućnosti i ponuda za daljnje obrazovanje, kao i ponuda poslodavaca, puno veći nego prije desetak godina, i to upravo zahvaljujući odličnoj suradnji i našem Sveučilištu, a isto tako i poslodavcima. Drago mi je da će učenici na jednom mjestu moći vidjeti, pitati, biti zainteresirani i tražiti odgovore na sve što ih zanima u njihovoj budućnosti te kako bi mogli odabrati put koji ih najviše motivira i u kojem će biti sretni. Zaista smo ponosni na rezultate koje su postigli kroz srednjoškolsko obrazovanje, a isto tako smo ponosni i na profesore koji su ih doveli do završetka srednjoškolskog obrazovanja

Mato Lukić

Ove godine smo odlučili spojiti dvije velike manifestacije, naš Sajam mogućnosti i Smotru Sveučilišta, u veliko dvodnevno događanje kako bismo pokazali mladima koliko puno mogućnosti imaju. Naime, nerijetko se čini da nema baš previše mogućnosti i da je ionako sve poznato. Zato im želimo skrenuti pozornost na to da je ogromna dobrobit što je kod nas visokoškolsko obrazovanje besplatno, a da to nije tako dalje u svijetu. Želimo reći da je ključ u njima samima, dakle svojim radom i trudom sami mogu steći nekakve preduvjete, upisati željeni studij, besplatno se obrazovati do diplome i na taj način si stvoriti određene preduvjete za sjajan život

Miranda Glavaš-Kul

Vlado Guberac

zadovoljstvo

Vjerujemo da će danas ovdje biti više od 3.000 srednjoškolaca i maturanata, a to je veliki bazen mladih ljudi koji su budućnost Hrvatske. Kako bi ih usmjerili na ovom njihovom raskrižju životnog puta, svi naši fakulteti, akademija i sveučilišni odjeli prezentirat će sve studijske programe koje nudimo našim maturantima. Tako našoj djeci nudimo široku lepezu studijskih programa i poručujemo da nema potrebe za studiranje izvan Osijeka. Isto tako je bitno naglasiti i kakvi su uvjeti studiranja, gdje će stanovati, kako će se hraniti. U Studentskom kampusu u Osijeku izgradili smo tri studentska doma, s ukupno više od 1.500 smještajnih jedinica, gdje mogu za zaista simboličan iznos od 100 eura mjesečno stanovati kao u hotelu s četiri zvjezdice, što je važno pogotovo za one koji nisu domicilni i koji žele doći u Osijeku iz drugih gradova i županija. Zato smo tu da im pokažemo što sve Sveučilište nudi i da ne idu dalje studirati nego dođu u Osijek, grad napravljen po mjeri mladih ljudi, gdje je student gotovo svaki 5-6 stanovnik, grad mladosti

Ovo je sjajna prilika za sve učenike završnih razreda srednjih škola koji još uvijek odlučuju o tome što, kako i gdje nastaviti obrazovanje i usmjeriti buduću karijeru. Grad Osijek ima sjajnu suradnju sa Sveučilištem i Osječko-baranjskom županijom u nizu polja. Ovom prigodom spomenut ću samo da Grad daje redovne stipendije za izvrsnost, deficitarna zanimanja, studente s invaliditetom, ali i gradsko-poduzetničku stipendiju koju prima već treća generacija. Njome smo htjeli na najbolji mogući način povezati Sveučilište/studente i gospodarstvo, buduće poslodavce i Grad Osijek kao lokalnu samoupravu te dajemo zajedničku stipendiju u najmanjem iznosu od 450,00 eura, od čega Grad Osijek daje 300, a poslodavci 150 eura

Dragan Vulin

Tekst i foto: OBŽ

otvoren je. Okupilo se, kao i drugih osoba zainteresiranih za ovu manifestaciju, i to iz svih slavonskih županija, a jednim autobusom su stigli i mladi iz. Događanje je organiziralau partnerstvu sate u suradnji s drugim javnim institucijama, poslodavcima i udrugama. Program oba događanja traje danas do 13.00 sati.Cilj obje manifestacije je da sei svim zainteresiranim posjetiteljima na jednom mjestu omogućiinformacijama o obrazovnim, karijernim i profesionalnim prilikama te pruži platforma za povezivanje i izravnu komunikaciju obrazovnog sustava s tržištem rada. Manifestacija je osobito namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola koji se usmjeravaju za odabir budućeg obrazovanja, pa se međunalaze svi fakulteti i odjeli Sveučilišta Osijeku i veleučilišta. Za učenike koje više zanimaju mogućnosti profesionalnog usavršavanja na tržištu rada predstavili su se, kao više poslodavaca iz gospodarstva i udruga.Sve posjetitelje i izlagače na otvorenju manifestacije pozdravio je obnašatelj dužnosti župana, a svečanosti su također nazočili rektor Sveučilišta prof. dr. sc., predsjednica Skupštine OBŽ, zamjenik župana, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, dekani fakulteta, ravnatelji škola i ustanova te drugi uzvanici.- rekao je, obnašatelj dužnosti župana OBŽ.- istaknula je, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽ.Rektor Sveučilišta prof. dr. sc.izrazio ješto se zajedničkom organizacijom manifestacije dobilo i na njenoj masovnosti. -- pozvao je rektor Guberac.- kazao je zamjenik osječkog gradonačelnikate dodao kako suradnja Grada i Sveučilišta utječe i na zainteresiranost investitora za ulaganja u Osijeku, a u konačnici i na gospodarsko jačanje grada Osijeka.