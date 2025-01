Federico Coppitelli

Opus Arenu

Mršav

Naravno da nismo zadovoljni današnjom izvedbom jer ni kao momčad, a niti individualno nismo napravili ono, što smo zamislili. Bila nam je to prva utakmica nakon duže stanke i ovako nešto se zna i može dogoditi. Međutim, nitko među nama ne može biti sretan. Nije to bila prezentaciju kakvu smo očekivali. Imali smo prije ovoga starta razdoblje s puno rada i treninga, tako da nismo mislili da ćemo odigrati utakmicu na ovakav način. Znamo da je teško protiv svakog protivnika, ali ipak nismo bili na očekivanoj razini što se igre tiče

Naša momčad mora igrati drugačije

protivnički ubačaji

Santiniju

Đakovića

Nismo bili dobri u kontroliranju nekih situacija, recimo, oba protivnička gola su došla u trenucima koji su nekako bili „izvan konteksta“. Jedan je pao nakon kornera, drugi nakon njihovog auta, s „milijun“ nekih odbijanaca. Znamo da nas čeka puno posla da bismo bili bolji nego ovaj puta. Naprosto smo momčad koja mora igrati drugačije od ovoga, kako bi došla do rezultata. Danas ne možemo biti sretni. Nije toliko, čak, ni zbog podjele bodova, to nam se često dogodi, nego više zbog načina na koji smo došli do remija. Nemamo večeras zadovoljstva, no opet ću reći, ovo je naš trenutak rasta. Osobno očekujem da ćemo svaku utakmicu odigrati bolje nego prethodnu, a svakako ćemo se morati „restartirati“ na drukčije mentalno stanje. Danas nismo imali kontrolu utakmicu, onako kako smo to htjeli i zamišljali.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nije to bila igra koju jeočekivao od svojih izabranika. Istaknuo je to naš trener po svršetku ogleda sa Šibenčanima koji su ponovno napustilipuno zadovoljniji u odnosu na nas. „“ je bod na početku drugog dijela sezone, s obzirom da smo igrali na svom terenu i pred domaćom publikom, ali je isto tako činjenica da nas je protivnik itekako namučio., komentirao je šef stručnog stožera.Mučili su nas posebiceprema robusnomkoji je bio dominantan u skok-igri i primanju lopte. S druge strane se svakako očekivalo više naših prilika u drugom poluvremenu, kada nam je momčad premalo toga stvorila pred vratima