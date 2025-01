Hrvatska teniska reprezentacija

Osijek

Slovačke

Gradski vrt

rasprodane

sjajna atmosfera

druženje s djecom

fotografiranje i sakupljanje autograma

Vukovara

Tekst i foto: HTS

, koju sljedećeg vikenda očekuje nastup u prvom kolu, stići će uu nedjelju. To će biti početak priprema za susret protiv, koji je na rasporedu u petak i subotu u dvorani. Sve ulaznice za taj susret već su, a očekuje se, kao i uvijek kad je naša reprezentacija bila domaćin u srcu Slavonije.Po dolasku u Osijek naši tenisači neće odmah na trening, iako će dvorana do tada već biti spremna, nego ih najprije čekau Teniskom klubu Olimpija (Ulica Olimpije 3). Bit će to prilika za zajedničko, što najmlađi ljubitelji tenisa sigurno neće propustiti. Očekuje se da će naši reprezentativci u TK Olimpiju doći oko 13 sati.Nakon toga hrvatska će reprezentacija će put, gdje će se na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata pokloniti našim poginulim braniteljima i žrtvama. Na mjestu posebnog pijeteta i naš će sastav tako odati počast poginulima u gradu heroju.