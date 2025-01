Sutra, 24. siječnja

bojkot trgovina

protiv visokih cijena i nezadovoljavajućih uvjeta

važnost borbe

skrenuti pozornost

dva tjedna

poštovanje

Krešimir Sever

Možda to neće trenutačno dati neke velike rezultate, jer će ljudi ispipavati kako će to izgledati, pa će se za svaki slučaj opskrbiti u subotu ili u četvrtak, dan prije ili poslije petka, ali ljudima treba jasno dati do znanja da imaju oružje u svojim rukama, odnosno da su kod građana potrošača i sukno i škare. Kako budemo krojili tako će to i izgledati

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

, održat će seu znak prosvjedau maloprodaji. Aktivisti i potrošači pozivaju sve građane da bojkotiraju kupovinu, ističućiza prava potrošača i ukazivanje na negativne posljedice poskupljenja.Cilj bojkota jena problem prekomjernih marži trgovaca te podići svijest o nužnosti većeg reguliranja tržišta. Također, najavljeno je da će inspektori trgovine obilaziti svakakako bi osiguralizakona i smanjenje neregularnosti u poslovanju.Sindikalacsmatra da je bojkot trgovina, najavljen za sutra, jedini pravi lijek u borbi protiv visokih cijena.", rekao je Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) za Hinu.