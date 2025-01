NK Osijek

Osjećam veliko ponos i zadovoljstvo da smo s Vedranom produžili ugovor, a u što nisam sumnjao nijednog trenutka. Jugo je veličina u svlačionici i priznajem da mi osobno puno znači da smo to pitanje ekspresno skinuli s dnevnog reda. Naš je razgovor doslovno trajao par sekundi! Po meni je to neprocjenjivo da igrača takvog karaktera, pravog kapetana, imamo još godinu dana u svojim redovima. Mislim da to možemo usporediti s ulogom Luke Modrića u Real Madridu. Čestitam mu i želim da uživa u nogometu, koliko god može

Vjera u domaće dečke

Cvijanovića doživljavam i bitnim i potrebnim jer je ipak U-21 reprezentativac, igra na jednoj poziciji koja je prilično deficitarna, tako da si nismo smjeli dopustiti da uđemo s njim u zadnjih šest mjeseci ugovora. Činjenica da je odlučio bez ikakve dvojbe produžiti ugovor, govori nešto i o ljudima koji vode brigu o njegovoj karijeri, da vide Osijek i prepoznaju perspektivu koju imamo ovdje. Zato sam na neki način i odlučio da prva dva igrača s produljenjem ugovora budu upravo Vedran i Ivan. To je u isto vrijeme i jedan kontrast, kao i stabilnost i vjera u domaće dečke, tako da smo jako zadovoljni što smo to riješili.

Ono što je najvažnije, treba imati fer i korektan odnos sa svim igračima. S njima se mora razgovarati, saslušati ih jer svatko od njih ima neke svoje ideje i razmišljanja u datom trenutku. Sa svima smo taj kontakt ostvarili, tako da sam po tom pitanju optimist, ali isto tako treba znati da postoje neki financijski gabariti i da će se oni poštivati s obje strane.

Sretan i zbog Babecova dolaska

Hrvoje Babec

Iz moje perspektive mogu reći da sve radimo onako, kako smo i obećali. Stavljamo trenera u poziciju da može mirno pripremati nastavak sezone. Također, imamo veliku vjeru u našu momčad, a na toj poziciji zadnjeg veznog smo tražili igrača koji nam može odmah pomoći. To da smo dobili Babeca je gotovo nevjerojatno, utoliko sam sretniji i ponosniji. Neka samo igra i dokaže se te potvrdi da je to bio dobar potez. Želim mu pritom svu sreću

