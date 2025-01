25-godišnji Hrvoje Babec

potpuno zdrav i tjelesno sasvim spreman

ASK Riga

Osijek je moj dom. Moji prijatelji i poznanici znaju koliko volim ovaj grad i klub, cijela mi je obitelj u Osijeku, tako da se ova priča rasplela kako sam i priželjkivao. Presretan sam i ponosan, no imam i određenu dozu odgovornosti jer je samo teren mjerilo nečije vrijednosti. Zahvaljujem se svima na lijepoj dobrodošlici! Mislim da sam se odmah fino uklopio, dečki su odlični, kao i cijeli stožer. Vjerujem da je ovo za obje strane dobar posao. Na meni je da opravdavam svoje dovođenje, počevši već od prvog treninga. Već se par godina provlači ta priča kako bih mogao doći u Osijek, sada se to napokon i dogodilo. Drago mi je, također, što su i reakcije navijača, koliko do mene dopiru informacije, pozitivne i hvala svima na tomu. U Osijek sam iz Virovitice doselio još kao desetogodišnjak, trenirao sam u Školi nogometa Bijelo-plavih i evo me sada među prvotimcima

Zanimljiv put u karijeri

pionir NK Osijek

Akademije Krpan&Babić

Dvije i pol godine sam proveo u francuskom Metzu. Veliko je to iskustvo bilo jer sam nekako odrastao prije svojih vršnjaka i naučio se lakše snalaziti u životu. Ipak sam se odlučio vratiti u Hrvatsku, iako se činilo da je dolazak u redove trećeligaša Vihora iz Jelisavca bio korak unazad, meni je prilično pomogao u karijeri. I to bih preporučio svakome jer sam u Francuskoj igrao s juniorima i onda se ovdje vratio u seniorski nogomet, što mi je jako puno značilo. Potom mi je san bio zaigrati u HNL-u, Gorica mi je pružila tu šansu i uvijek ću joj biti zahvalan. Tamo sam proveo tri prelijepe godine. Bio sam i na Europskom prvenstvu U-21 s Hrvatskom, što je također bilo ispunjenje nekih dječačkih snova.

najveći ulazni transfer

Zahvaljujući mojoj agenciji Niagara, napravio sam pravi transfer, drago mi je da su u mene toliko uložili. Mislim da sam opravdao i njihovo povjerenje. Ljudi kod nas prema Latvijcima imaju dosta predrasuda, međutim, i u njihovoj ligi ima dosta kvalitetnih igrača s raznih krajeva svijeta koji traže neku svoju sreću. Riga je cijenjen i dobro organiziran klub, tu nema nikakve dvojbe.

Razgovor s Coppitellijem i prije dolaska u Novigrad

veznjak

Mislim da sam na istoj razini kao i dečki ovdje i sada je samo bitno što bolje se uklopiti. Zahvalan sam i treneru Coppitelliju koji me je brzo kontaktirao i rekao mi što od mene očekuje u svojoj viziji igre. Mislim da mogu odlično funkcionirati u tom sustavu, tako da sam mu poručio da ću mu sve vratiti na treninzima i utakmicama. Stoga jedva čekam da krenem i pokažem da šef nije pogriješio u svom izboru.

Novo lice među Bijelo-plavima je! Nakon što se i na liječničkom pregledu potvrdilo da je, s njim i njegovim klubomje potpisan ugovor o šestomjesečnoj posudbi, dakako uz opciju otkupa na ljeto., istaknuo je Hrvoje.Babec je nekada bio, potom je igrao u mlađim kategorijama, nakon čega je otišao u inozemstvo…Kada je dolazio u Rigu, bio je tou povijesti tog latvijskog prvoligaša koji se tamo učestalo bori za najviše ciljeve.Pouzdani je, kojemu najviše odgovara pozicija „šestice“ (to će mu biti i broj na dresu), u punom je treningu i s te strane neće biti nikakve posebne prilagodbe na novu sredinu. Imao je, kako kaže, odlične rezultate na testiranjima među nogometašima Rige koji su na pripremama u Dubaiju i potpuno je spreman došao među Bijelo-plave.