umjereno do pretežno oblačno

-2°C

2°C

-2°C

1°C.

Oblačno

-5°C

1°C

Više sunca

-4°C

6°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas će u većini predjela unutrašnjosti biti. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Slično vrijeme očekuje nas i u petak. Jutarnja temperatura do, a dnevna dovrijeme se nastavlja i u subotu. Uz jutarnju maglu temperatura do, a dnevna doočekuje nas u nedjelju. Bez vjetra jutarnja temperatura do, a dnevna do