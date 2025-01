27. godišnjice završetka mandata UNTAES-a

Republike Hrvatske

Zajednice povratnika Osječko-baranjske županije

Mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja 15.01.1996. - 15.01.1998.

Josip Miletić

mirne reintegracije

Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja“, a nastavljen tematskom tribinom na kojoj su govorili sudionici mirne reintegracije, među kojima je bila i Vesna Škare Ožbolt, tadašnja predsjednica Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja u projektu mirne reintegracije. Kako je naglasio predsjednik Zajednice povratnika OBŽ Branko Pek, predstavnici ove udruge hrvatskih prognanika, povratnika, branitelja i stradalnika Domovinskog rata smatraju da proces mirne reintegracije treba dobiti primjereno mjesto u hrvatskoj povijesti, i to prije svega jer se hrvatski teritorij oslobodio mirnim putem, bez ijedne žrtve i razaranja.



- Poruka naše reintegracijske priče je da iza svakog rata dolazi mir, no za taj mir treba biti spreman. Ako nisi spreman za mir, opet se vraćaš na početnu poziciju, a to su sukobi, nezadovoljstvo, incidenti i slične stvari. Mir treba stvarati, on ne dolazi sam po sebi i treba aktivno raditi na njemu. Dosta elemenata iz hrvatskog modela može se primijeniti danas na mnogim kriznim žarištima u svijetu

Vesna Škare Ožbolt

Tekst i foto: OBŽ

Povodom, uspostave punog suvereniteta na cjelokupnom područjui početka povratka prognanika danas (15. siječnja 2025. godine) u Osijeku je u organizacijiodržana tematska tribina „“.Skupu je u svojstvu izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora nazočio zamjenik župana Osječko-baranjske županije. Kazao je kako nije bilo jednostavno djelovati u vrijeme, koja ima veliki značaj za povratak naših građana u svoje domove, te da se nikada neće zaboraviti što su prognanici i kasnije povratnici prošli u to doba. Svima nazočnima čestitao je Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.Program je počeo prikazivanjem dokumentarnog filma „- kazala je