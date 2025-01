Jurišića

Zadovoljan sam kako smo odigrali, prvo poluvrijeme smo potpuno kontrolirali i bitno je da smo na kraju pobijedili. Igralo se na lošijem terenu pa je najvažnije da se nitko nije ozlijedio. Što se mene tiče, poradio sam dodatno na toj desnoj nozi, počeo sam je sve više koristiti, to mi daje prednost u igri. Pričao sam i trenerom i vjerojatno je ovo najbolja pozicija na kojoj trebam igrati. To je i moje prirodno mjesto, no kada treba pokriti i poziciju lijevog stopera u sustavu s trojicom odostraga – tu sam. Uvijek nastojim svoje odraditi najbolje što mogu, a veseli me i što sam bio među strijelcima

Roko Jurišić

Kontrola od početka utakmice

Coppitellijevi

nadmoćniji

Rekao bih da smo prvih 45 minuta sasvim iskontrolirali, a kontrolu smo imali i dobrim dijelom nastavka utakmice. Na njihovu smo pogrešku odlično reagirali i Matković je to odlično „pospremio“. Možemo biti zadovoljni, zabili smo ta dva gola, mogli smo još poneki, doduše malo mi je krivo što smo i primili jedan, ali generalno je bilo dobro. Trebamo se sada odmoriti, sutra je već nova utakmica u kojoj će priliku dobiti i naši mladi igrači koji su ovdje s nama na pripremama pa da se i oni pokažu.

Golovimau 21. iu 55. minuti,su zasluženos 2:1. Slovenci su zabili u samoj završnici susreta, a prethodno su imali samo jednu. Na vrlo teškom terenu u Bujama, Osijek je bio, s puno više stvorenih prilika, a na kraju su dva pogotka bila dovoljna za prvu pobjedu na zimskim pripremama., rekao jeVidjelo se od samoga početka da suizabranicii da će kontrolirati ritam ove utakmice u kojoj je Osijek mogao postići barem još poneki zgoditak.