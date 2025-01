Dvoransko prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore i seniorke

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U Zagrebu je održanona kojem su uspješno sudjelovali i članovi. Učinak je sljedeći: osvojene suje pobijedio u skoku u vis s preskočenih 1,89 metara, a to je učinio i motkaščiji je rezultat bio 4,50 metara. Dvostruki je trijumf ostvarila. Slavila je na 60 metara u vremenu 7,50, kao i na istoj dionici s preponama – 8,28. U kvalifikacijama je trčala još i brže (8,22). Mia je rušila i dvoranski državni rekord za mlađe seniorke (U-23) na 60 metara (2x) te izjednačila rekord na 60 prepone, no HAS to službeno ne priznaje, budući da je Wild nominalno još uvijek – juniorka…Srebro je osvojilana 60 m prepone s vremenom 8,73, kao ikoji je u skoku s motkom preskočio 4,20 metara. Među osvajačima odličja bio je još jedan motkaš,s preskočenih 4,20 metara, baš kao i Maričak, no iz više pokušaja.Četvrta je bilana 60 metara (7,80), isti je plasman ostvarilau troskoku (11,47) te muška štafeta 4×400 metara u sastavu:(3:30,58 ).Bitno je istaknuti kako je ovo bilo ujedno iza skorašnji seniorski tromečkoji će se održati u Beogradu 5. veljače. Izvan konkurencije u Zagrebu su nastupilikoji je na 3000 metara istrčao vrijeme 8:35,56, iskusni motkašje preskočio visinu 5,00, a u istoj je discipliniimao rezultat 4,80 metara.Na istom je mjestu održan i kadetski minting na kojem su od Crveno-plavih najbolje plasmane imali, oboje u utrci na 60 metara. Bili su odmah iza pobjednika/ce, Dominik s rezultatom 7,76, a semafor je kod Lucije pokazivao vrijeme 8,29. Matoković je još bio treći na 200 metara s vremenom 25,13.