11. i 12. siječnja 2025

NŠD Gradski vrt

Junior NBA

Škole iz regije Istok smještene su u SOUTHWEST DIVISION, a branit će boje sljedećih NBA klubova:

Rezultati nakon 4 kola Junior NBA

Poredak nakon 4 kola

Subota 18.1.2025. - Nova Gradiška

Nedjelja 19.1.2025. - Donji Miholjac

Tekst i foto: Košarkaški savez grada Osijeka

U Osijeku je za vikend. godine u(velika dvorana) održano je natjecanjetj. 4 kola od ukupno 8 kola.Sustav natjecanja je dvokružni tako da će svaka ekipa odigrati po dvije utakmice sa svim ostalim ekipama.OŠ August Harambašić – Donji Miholjac – DALLAS MAVERICKSOŠ Ivana Kozarca – Županja – MEMPHIS GRIZZLIESOŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška – SAN ANTONIO SPURSOŠ Jagode Truhelke – Osijek – NEW ORLEANS PELICANSOŠ Antuna Gustava Matoša – Čačinci – HOUSTON ROCKETSNew Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies - 11:18Dallas Mavericks - San Antonio Spurs - 39:1Houston Rockets - Memphis Grizzlies - 9:12New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks - 8:30Houston Rockets - San Antonio Spurs - 17:10Memphis Grizzlies - Houston Rockets - 15:10San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans - 2:21Dallas Mavericks - Houston Rockets - 37:10Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans - 10:14San Antonio Spurs - Dallas Mavericks - 5:27POZ Team W L PTS FOR AGST GD1. Dallas Mavericks 4 0 8 106 24 822. Memphis Grizzlies 3 1 7 55 44 114. New Orleans Pelicans 2 2 6 29 64 -353. Houston Rockets 1 3 5 43 42 15. San Antonio Spurs 0 4 0 18 104 -86Nastavak natjecanja je već sljedeći vikend i to u dva grada:Memphis Grizzlies - San Antonio SpursHouston Rockets - New Orleans PelicansMemphis Grizzlies - Dallas MavericksNew Orleans Pelicans - San Antonio SpursHouston Rockets -Dallas MavericksSan Antonio Spurs - Houston RocketsDallas Mavericks - Memphis GrizzliesNew Orleans Pelicans - Houston RocketsSan Antonio Spurs - Memphis GrizzliesDallas Mavericks - New Orleans Pelicans