Smijeh

smanjuje

poboljšava

hormona sreće

cirkulaciju

smanjuje

snižava tlak

radosnim i nasmijanim

univerzalnog jezika

najljepši ukras

nestali

Mihaela Erceg-Mihe

Ako prođe, prođe

Kako smo lomili noge

Ivana J. Boškovića

odiše lakoćom pripovijedanja i primjetnom dozom humora koji vrijeme, ljude i doživljaje obavija šarmom blizine i prepoznatljivosti

Đurđicu Kesak-Ursić

Par savjeta za udaju do četrdesete

Knjiga puna sarma

Nikole Kuzmičića

U sedlu je tijesno za dvoje

Ivica Ivanišević

Ante Tomić

Nada

Tekst: Sanja Zavođa, dipl. knjižničarka

dokazanorazinu stresa,rad imunološkog sustava, utječe na proizvodnju, potičezačepljenost arterija,. Zdravstvene dobrobiti smijeha tolike su da se čini daljudima ni bolesti ne mogu ništa. Osmijeh je poputkoji razumiju svi gdje god se nalazili. Osmijeh jesvakog lica, otvara sva vrata i popravlja svaku situaciju. Ne zaboravimo da osmijeh ne znači da su naši svakodnevni problemi, ali znači da sami možemo izabrati hoćemo li kroz život koračati s osmijehom. Neka vam svaki dan bude dan ispunjen osmijesima. Knjige su uvijek ljekoviti prijatelji i pratitelji kroz život, ali ovom prilikom izdvojili smo nekoliko njih koje će vam sigurno uljepšati i razveseliti dane.Humora nedostaje u domaćoj literaturi pau svojoj knjizisvjesno cilja publiku koja se želi nasmijati i zabaviti, a posebno onu zahtjevnu publiku svojih vršnjaka koji rijetko posežu za romanima, informiraju se na internetu i nestrpljivo prikupljaju nove informacije. Publiku željnu akcije ovaj prvijenac osvojit će strelovitim ubrzanjima, iznenadnim obratima i epizodama kojima se pojačava napetost. Dva usporena gubitnika, naime, oslobađaju vulkansku energiju kad su motivirani spašavanjem vlastite kože i izvlačenjem prijatelja iz nevolje. Uzdaju se u ludu sreću i u najboljoj namjeri poduzimaju sulude rizike (ako prođe, prođe) nadajući se da njihova vjera, ufanje i ljubav moraju voditi sretnom završetku – jer ako kraj nije sretan, nije kraj. Mlada publika, svjesna vlastitih mogućnosti i vanjskih ograničenja, lako će se identificirati s likovima nasmijati se njihovim zgodama i nezgodama, a možda i inspirirati njihovim životnim vrijednostima, među kojima su prijateljstvo i odvažnost na prvom mjestu.Duhovita kronika neobične hrvatske obitelji tijekom razdoblja od 1951. do 1992. godine, u kojoj čudna kletva dovodi do toga da svi muški članovi doslovno slome nogu kad upoznaju ljubav svog života ispričana je u romanu, koji, prema riječima, "". Ovo je jedan od prvih hrvatskih romana u kojem se tematizira i Domovinski rat, pokazujući da priča o obitelji i međugeneracijskoj komunikaciji, o našim zavičajima i ljudima u njima, ima smisla samo ako govori o pojedinačnoj ljudskoj sudbini. Između naših i njihovih biografija, neovisno gdje smo napravili prve korake i osjetili snagu sudbinskog poljupca, ima nebrojeno sličnosti. Ovo je samo jedna u nizu vrhunskih knjiga Mire Gavrana kojega, ako do sada niste upoznali, predlažemo da posegnete za jednim od brojnih naslova.većina poznaje kao osječku liječnicu, no malo vas zna da je ona autorica nekoliko uspješnih knjiga. Romangovori o generaciji koja je na svojim leđima iznijela tranziciju iz socijalizma u kapitalizam kroz rat, i to kroz život mlade žene koja se, kao i većina drugih, želi udati za muškarca svog života. Glavna junakinja, prolazeći kroz razne neuspješne ljubavne veze s tajkunima, oženjenima i dezerterima secira stvarnost. Godine prolaze, junakinja se ne udaje i postaje dio sve veće skupine neudanih obrazovanih tridesetineštogodišnjakinja koje su s zajedno s ranjenim muškarcima dio izgubljene generacije koja se pokušava na razne načine vratiti u normalu. U tim svojim pokušajima dolazi do zaključaka koje, u obliku duhovitih savjeta, dijeli s čitateljima.Romanvjeroučitelja i književnikahumoristično je i nadasve duhovito štivo o životu mladih ljudi u današnjoj sredini. Roman je drugonagrađen na velikom natječaju Glasa Koncila za najbolji neobjavljeni roman te se prvi put, ukoričen u potpunosti, predaje na čitanje svima, osobito mladima. Roman pršti šaljivim, vrckavim i nekonformističkim dijalozima, tipičnima za današnju mladež, jednostavne radnje i jednostavna jezika. Lak, pitak, zanimljiv, roman započinje kao kakva komedija zabune. Autor vrlo uspješno i dojmljivo otkriva drukčiji svijet i drukčiju stranu života naše mladeži od onih koji se obično prikazuju – ljubav, droga, nasilje, asocijalna i disfunkcionalna ponašanja… i koji su u suvremenoj hrvatskoj prozi gotovo zaboravljeni. Pozitivna usmjerenost autorovih likova, humor, smijeh i vedrina osnovne su vrijednosti Kuzmičićeve lepršave proze. Roman pršti šaljivim, vrckavim i nekonformističkim dijalozima, tipičnim za današnju mladež, jednostavne radnje i jednostavna jezika.Lak, pitak i zanimljiv, romanzapočinje kao kakva komedija zabune. Iz teme dječačke zaljubljenosti u crtane romane,gradi ozbiljan roman o prijateljstvu, obiteljskim i društvenim odnosima, ljubavi i odrastanju koje uključuje lekciju o ljudskoj nesavršenosti. Roman nosi dirljivu nostalgiju za vremenom u kojem se činilo da je učinjen mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo. Melankolija, humor i živo oko. Oko dječaka koje sve opaža i prema svojoj blizini uspostavlja nepogrešivo dobrohotan i blag, smijehu okrenut pogled. Ovaj je roman topla i nostalgična priča, natopljena šarmom jednog prošlog, ipak prilično nevinog vremena i odličnim, nimalo banalnim humorom. U sebi sadrži mnoštvo velikih tema – od odrastanja, usamljenosti, prijateljstva i ljubavi, do složenih obiteljskih i društvenih odnosa. Toplina i humanost kojima odiše ovaj roman rijetke su danas, ne samo u životu, nego i u literaturi., prepoznatljiv po svojim duhovitim, humorističkim romanima. Nedavno je izdao svoju posljednju knjiga. Na početku bijaše brodolom iz kojeg je jedan mladić jedva izvukao živu glavu nasukavši se na obali otočnog mjestašca poznatog po zaštitnici svetoj Margareti, zaduženoj za čudotvorno povećanje nataliteta. No ovdje su se dogodila onda i druga čuda, što u romanima Ante Tomića nije prvi put. Neki su se parovi čudom mirili, drugi čudom razdvajali, treći neočekivano smuvali, četvrti demantirali sve što smo o njima mislili. No ni to nije sve. Ćevapčići su od nejestivih postajali sveti gral roštilja, zatvorske ćelije apartmani bez zvjezdica, magarci su oglašavali seksualne aktivnosti, Srbi i Hrvati dijelili postelju, a jedno je ubojstvo stornirano nakon što je žrtva pronađena još zaljubljenija. Samo Ante Tomić može izmisliti ovako urnebesan svijet, a da u njega povjerujemo kao da je prepisan iz stvarnosti. Nada je roman koji nam vraća nadu da se neke neželjene pojave u društvu mogu preobratiti na humor, da sretni krajevi postoje i izvan fikcije te da nas književnost još uvijek može, ako je ovako dobro napisana, uvjeriti u to da će sve biti baš onako kako treba i kako smo priželjkivali.