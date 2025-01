WineOS by Graševina Croatica

Foto: Denis Despot/Arhiv

nastavlja s. Deseto izdanje ove manifestacije, koje će se održati danas i sutra u prostoru, svim posjetiteljima ponudit će priliku da svojim glasovima proglase nkoji će se predstaviti na sajmu.Svi gosti WineOS-a moći će glasovati za proizvode koji su po njihovom mišljenju najbolji putem posebne. Njoj će pristupiti skeniranjem, koji će biti istaknut na više mjesta u dvoranama Gospodarskog centra. Oni koji to žele moći će ostaviti svoje podatke te upisivanjem emaila ili broja telefona ući u ždrijeb za izvlačenje nagrada za posjetitelje.Nagrade će na kraju sajma biti uručene za najbolje proizvode u pet kategorija koji su dobili najviše glasova posjetitelja. Riječ je o kategorijama. Iako su uvijek nagrade stručnih ocjenjivačkih sudova važne proizvođačima, glasovi publike svakako će im biti izvrsna vodilja po pitanju želja i ukusa krajnjih potrošača.Najboljima će na pozornici biti uručenaorganizatora dok će dobitnici nagrada za glasovanje biti obaviješteni putem emaila ili telefonski. Organizatori pozivaju posjetitelje sajma da se u što većem broju uključe u izbor te svojim glasovima pomognu svoje favorite u osvajanju nagrada. Poklone za posjetitelje osigurala jeu vidu magnum boca graševine s posebnom etiketom koja će dobitnicima zasigurno biti i lijepa uspomena na deseti WineOS by Graševina Croatica.Podsjećamo da će se jubilarno deseto izdanje sajma WineOS by Graševina Croatica održati seu prostoru Gospodarskog centra Osječko – baranjske županije. Sajam će oba dana za posjetitelje biti otvoren od 15 do 21 sat, a dnevna ulaznica moći će se kupit na ulazu na sajam po cijeni od. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici WineOS-a