Tekst i foto: RK Osijek

Nakon nešto više od tri tjedna odmora,ponovno su se okupili na Zrinjevcu. Trenerodradio je prozivku 7. siječnja, a slijedi više od mjesec danakako bi njegovi izabranici bili spremni za nastavak. Podsjetimo, igrat će u Ligi za ostanak koja kreće 15. veljače kada će Osječani ugostitiVerajini su igrači prikazivaliprotekle polusezone, pa će u Ligu za ostanak krenuti kao drugoplasirana momčad s visokih. Prema, u nastavku će igrati samo s ekipama s kojima se još nisu susreli ove sezone, pa će Osječani odmjeriti snage s rukometašima. Veraja će u nastavku moći računati otprilike na isti sastav koji je osigurao to visoko drugo mjesto. S treninzima su tako krenuli:. Naknadno će se zbog bolesti priključiti, a planira se i priključenje mladih talenata. Klub je zasad napustio jedinokoji prelazi u redove vinkovačke Spačve.– istaknuo je Veraja. –Zaista, rukometaši Osijeka stekli su lijepu. U odnosu na sedmo mjesto koje vodi u kvalifikacije za ostanak, imaju sedam bodova više, a imaju također i devet bodova prednosti u odnosu na deveto i deseto mjesto koje donose ispadanje u niži rang. Ekipa je to koja je već neko vrijeme na okupu i koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje, pa vjerujemo da će u tom smjeru nastaviti i u Ligi za ostanak.