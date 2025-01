Zračna luka Osijek

bilježi rast broja putnika u 2024. godini. Kroz ovu je zračnu luku prošlo ukupno, što je gotovou odnosu na cijelu 2023. godinu. Ovajpovećanja broja putnika rezultat je nešto duljegu 2024. godini, te boljeg punjenja zrakoplova na svim linijama u odnosu na godinu ranije.Među važnijim linijama 2024. godine bila je međunarodna povezanostputem redovne linije Ryanaira, koja je bila u ponudi tijekom ljetnog reda letenja. Ova linija omogućila je Osječanima i putnicima iz regijes britanskom prijestolnicom.Uz London, Osijek je imao i stalnu međunarodnu povezanost skroz cijelu godinu. Linija koju je održavalaomogućila je putnicima iz Osijeka izravan let prema jednom od najvećih europskih zračnih čvorišta, preko kojeg su osječki putnici mogli nastaviti putovanje prema nizu odredišta u Europi i svijetu. Linija prometuje i u ovogodišnjem zimskom redu letenja s dva tjedna leta.Osijek je i dalje bio dobro povezan s hrvatskim odredištima, zahvaljujući domaćim. Croatia Airlines održavao je redovne linije prema popularnim jadranskim destinacijama –u ljetnom redu letenja. Ove linije bile su vrlo tražene tijekom ljetnih mjeseci, s obzirom na turistički potencijal ovih gradova i potrebu za povezanošću istočnog dijela Hrvatske s Jadranskom obalom.Domaću povezanost Osijeka dodatno je podržaotakođer u sklopu PSO programa, koji je ponudio letove prema, povezujući tako Osijek s gotovo svim zračnim lukama na obali, izuzev. Uz to je prijevoznik prometovao i 6 puta tjedno prema, čime je putnicima iz odnosno prema Osijeku bio omogućen transfer preko Zagreba.Zračna luka Osijek nastavlja srasta broja putnika, iako je on vrlo skroman u usporedbi s drugim hrvatskim zračnim lukama, što je direktna posljedica malog broja linija te razmjernona postojećima. Sve linije koje su u prometu bile u 2024. godini dostupne su za booking i u 2025. godini, a trenutačno nema najava novih linija prema odnosno iz Zračne luke Osijek za nadolazeći ljetni red letenja.