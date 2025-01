Tajnom degustacijom

Sve je krenulo iz jednog podruma u središtu grada gdje je nastala inicijalna ideja vinskog festivala. Premda je odmah postojala želja da WineOS by Graševina Croatica postane ovo što jest danas, teško sam te 2014. mogao pojmiti da će se sve razvijati ovako brzo. Rast sajma u svim segmentima najbolje se vidi na ovim fotografijama

Graševina je naša najvažnija i najzastupljenija sorta, nažalost još uvijek ju se ne percipira kao vino koje je najkvalitetnije i najpotentnije. Ovom degustacijom željeli smo svima pokazati što je graševina iz naših krajeva i koliko toga može ponuditi

Foto: Denis Despot

za uzvanike službeno je počeo program desetog izdanja sajma vina, delicija i ugodnog življenja WineOS by Graševina Croatica . Opušteno druženje u prostorubio je svojevrsni povratak na početak, na mjesto s kojeg je WineOS krenuo u prosincu 2014. godine. Budući da je degustacija bila tajna, uzvanici su se okupili poredna ulazu u Tvrđu odakle ih jepoveo prema muzeju.Pedesetak uzvanika, predstavnikau svim sferama, imali su prigodu uživati upo odabirute nazočiti prigodnoj izložbi fotografija o dosadašnjem razvoju ovog prestižnog sajma. „“, izjavio je prilikom otvorenja izložbe osnivač WineOS-aTijekom degustacije uzvanici su kušaliiz pet vinogorja regije Slavonija i Hrvatsko Podunavlje. Među vinima izsvatko je pronašao svog favorita. „“, rekao je direktor Graševine CroaticeUz degustaciju, koju su začinili duona saksofonu i klaviru,izborom sireva teprigodnim aranžmanima, druženje je nastavljeno i nakon službenog završetka programa. Svi su pohrlili ponovno isprobati određena vina kako bi se još jednom uvjerili da su si odabrali prave favorite po vlastitom ukusu tijekom degustacije. A sve zbog toga kako bi se što bolje pripremili i zagrijali za sljedeći vikend i novi WineOS by Graševina Croatica.Jubilarno deseto izdanje sajma WineOS by Graševina Croatica održat će se 10. i 11. siječnja 2025. u prostoru Gospodarskog centra Osječko – baranjske županije. Sajam će oba dana za posjetitelje biti otvoren, a dnevna ulaznica moći će se kupit na ulazu na sajam po cijeni od. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici WineOS-a.