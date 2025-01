blago su pale

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Cijene hraneu prosincu 2024., uz znatno, izvijestila je u petakFAO-ov indeks cijena hrane iznosio je u prosincu u prosjekušto je pad odnego u studenom i rastu odnosu na prosinac 2023.Cijenau prosincu je ostala nepromijenjena u odnosu na studeni. Za cijelu 2024. godinu FAO indeks cijena žitarica u prosjeku je iznosio, što je pad odu odnosu na razinu iz 2023., označavajući drugi godišnji pad u odnosu na rekordnu razinu iz 2022.U cijeloj 2024. godini košarica osnovnih prehrambenih proizvoda bila jezaU prosincu je najvišei to zau odnosu na studeni, zahvaljujući poboljšanim prognozama uroda u vodećim proizvođačima. U odnosu na prosinac prethodne godine cijene su mu bile niže za 10,6 posto.U prošlom mjesecu pojeftinilo jei to zau odnosu na studeni. No, u odnosu na prosinac 2023. cijene mlijeka i mliječnih proizvoda bile su pak više za, a u cijeloj 2024. uvećane su u prosjeku za 4,7 posto.pojeftinila su u prosincu zau odnosu na studeni. U odnosu na kraj 2023. bila su skuplja za. U cijeloj 2024. cijene su im bile u prosjeku zaviše nego u 2023. zbog smanjene ponude, tumače u FAO-u.Cijena mesa je u odnosu na ostaloza, prekinuvši tromjesečni trend pada, te je za 7,1 posto iznad svoje vrijednosti iz prosinca 2023.