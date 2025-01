Osječka tradicija

Lijepa tradicija u Osijeku, nešto po čemu je Osijek prepoznatljiv. Iskreno čestitam svima koji su se danas okupali u hladnoj Dravi. Nije isto svake godine, ova godina je i hladnija od nekog prosjeka, ali želio bih ovdje istaknuti i ulogu pokojnog Duška Rudeža Tuljana koji je započeo ovu tradiciju prije više od 30 godina i ono za što se on zalagao. Zapravo, zbog čega je ovo zimsko kupanje na Silvestrovo i počelo, a to je borba protiv ambrozije, a Grad Osijek će tijekom sljedeće godine predstaviti i novi model borbe protiv ambrozije, koja muči veliki broj naših sugrađanki i sugrađana, ali i općenito svih onih koji dođu u Osijek u mjesecima kada ambrozija cvijeta.

obilježavanja završetka stare i početka nove godinetočno u podne i ove se godine održala uOvu je tradiciju započeo Osječaninpoznatiji kao „“, a danas, i nakon njegove smrti, hrabri kupači održavaju i njeguju ono što je on započeo pa je takoove godine skočilo u hladnu Dravu.Podršku im je, uime Grada Osijeka, dao i zamjenik gradonačelnikakoji je naglasio kako je, bez obzira na hladan dan, ova tradicijaza veliki broj sugrađana i gostiju koji su imali priliku vidjeti one najhrabrije kako se kupaju u zaleđenoj Dravi i time ih podržali i bodrili.“, rekao je Vulin., također jedan od kupača kojemu je ovo bio drugi silvestarski skok u Dravu, rekao je da je, a ovo radi prije svega radite svih benefita koje kupanje u hladnoj vodi donosi zdravlju, ali i nastavka Tuljanove tradicije. Pripreme su mu bile naporne pa je tako ustajao u 7 ujutro i odmah ulazio u ledenu Dravu najviše do pet minuta kako ne bi došlo do pothlađivanja.Jedna od ovogodišnjih šestoro kupača je i, unuka Duška Rudeža, koja se ove godine prvi put okupala u hladnoj Dravi i timepokojnom djedu. Naglasila je i kako se zadnja dva mjesecaza ovaj skok u ledenu Dravu i da joj ovo nije zadnji put već će se tradicija i dalje nastaviti.