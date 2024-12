europskog projekta ozelenjivanja gradskih ulica i prigradskih naselja

1697. stablo

34 dana

13 različitih

50 radnika Unikoma

Na staru godinu simbolično sadimo jablan. Naime, stari Kelti su vjerovali da jablan donosi pobjedu pa se i mi se nadamo dobroj 2025. godini. Na području grada Osijeka, od kada sam gradonačelnik, zasađeno je 4700 stabala. Za nas tu nema stajanja. U idućoj godini zasadit ćemo dodatnih 1300 , što bi u mom mandatu bilo ukupno 6000 stabala, a što čini čak petinu ukupnih stabala na području grada

Ivan Radić

Igor Pandžić

700 tisuća eura

347 tisuća eura

Govorimo o stablima koja nisu šibice, već su to stabla visoka do sedam metara, uzgajana i do 10 godina. Pri sadnji smo iskoristili i naš humus s kompostane, koji su građani odvojili a mi preradili, tako da smo se opet doprinijeli kružnoj ekonomiji

Kapucinske, Ribarske, Vrta Jagode Truhelke, te podvožnjaka sv. Leopolda Bogdana Mandića

Sve je to dalo novu, ljepšu vizuru grada Osijeka, a grad učinilo otpornijim na klimatske promjene. Ovom jablanu, posljednje zasađenom stablu u ovoj godini, želim dug život s prekrasnim pogledom na Dravu i na najljepši grad

Tekst i foto: Osijek.hr

U sklopu velikog, u Osijeku je u utorak zasađeno i posljednje,. Sadnja se tijekomodvijala nalokacija diljem grada, a sudjelovalo je– istaknuo je osječki gradonačelnikDirektor Unikomapojasnio je da je ukupna vrijednost čitave sadnje, ne samo stabala nego i supstrata, gnojiva, zemlje i drugog repromaterijala približno, od čega je za sama stabla, sukladno javnoj nabavi, utrošeno– istakao je Pandžić.Gradonačelnik Radić podsjetio je da su brojne ulice ozelenjene i izvan ovoga projekta, poput– kazao je gradonačelnik i zahvalio djelatnicima Unikoma što su u kratkom vremenskom razdoblju, u nešto malo više od mjesec dana, uspjeli zasaditi 1697 stabala.