Tekst i foto: VK Mursa

27. prosinca 2024. u prostoru, održana je posljednja u ovom ciklusu projekcija, kojimase obilježava(izvorno Kino kluba "Mursa“).Ovaj put su predstavili selekcijuautora iz sekcije animiranog filma Video kluba "Mursa".je nakon pozdrava i predstavljanja prisutnih autora, okupljenima ukratko ispričala o pokretanju i radu sekcije animiranog filma kluba."Mima i mačak" - grupa autora"Whityeva poslovna avantura" i "teh blob" - Stjepan Matić"Spas u zadnji čas" - Fran Radić, Tamara Puljić"Nije Newton nego..." - Stjepan Matić, Fran Radić, Sven Tumir"Zvuk sreće" i "Pun Mjesec" - Ivan Horak"Inspektor Loci i Tomb" - Mislav Franc"Zaljubljeni svemirac" - Mateja Grbić"NePrijatelji" - Marijan Đukić"Šapa" - Julija Jukić"Šaltanje" - Ana-Marija Repar, Nikolina Tivanovac, Julija Jukić"Box it" - Ana-Marija Repar"Grudom oko svijeta" - grupa autora"Večera na kvadrat" - grupa autora"Snjegović" - Helena Jurela, Mihovil JurelaDio prikazanih animiranih filmova je nastao u suradnji sNakon projekcije nastavljeno je ugodno druženje uz razgovor s prisutnim autorimate voditeljicom sekcije animiranog filma,. Uz smijeh i prisjećanje na prve animacije, prisutni autori su okupljenima pričali o idejama, metodama koje su koristili, o iskustvu gledanja projekcije svog filma na velikom platnu na domaćim i međunarodnim festivalima gdje im filmovi bili prikazivani u konkurencijskim programima, suradnjama i prijateljstvima koje su se razvila, utjecaju na njihov odabir školovanja... Ukratko, lijep i veseo završetak ciklusa projekcija obilježavanja 50 godina kao i kalendarske godine.Video klub „Mursa“ (tada pod imenom Kino klub „Mursa“) osnovan je 1973. godine i u svom dugogodišnjem radu zainteresirao je i obrazovao velik broj autora. Mnogima je od njih filmsko stvaralaštvo postalo i životni poziv. Klub je okupljao i okuplja različite profile kino amatera, ali i filmskih i televizijskih profesionalaca koji su počeli kao amateri ili su pored svojeg profesionalnog rada na polju filma još uvijek imali nešto za reći ali to nisu bili u mogućnosti u svojim profesionalnim okvirima...Godine 2007. se djelatnost kluba proširuje osnivanjem sekcije i škole animiranog filma Video kluba "Mursa", koju od osnivanja pa sve do danas vodi Nataša Dorić. I na polju animiranog filma klub je ostvario vidljive rezultate; animirani filmovi polaznika opetovano su uvrštavani u konkurenciju Hrvatske revije filmskog i video stvaralaštva djece, Hrvatske revije filmskog i video stvaralaštva mladeži, na međunarodne festivale filmova djece, kao što su VAFI, DUFF, Mali slon(Maribor) i tako dalje. Osim sudjelovanja na festivalima natjecateljskog tipa, neki su radovi bili uvršteni i u program Dana hrvatske animacije u organizaciji hrvatske podružnice međunarodne udruge za animirani film ASIFA.Program je sufinanciran sredstvimai realiziran uz podršku