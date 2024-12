Ivana Radića

Na inicijativu osječkog gradonačelnika, u Silvestarskoj noći, u vremenu od 20:00 sati 31.12.2024. do 04:00 sata 1.1.2025., javni prijevoz na svim linijama na kojima prometuje, obavljat će seKako bi građani grada Osijeka sigurno stigli svojim kućama nakon proslave Nove godine, GPP-ova će vozila na Silvestrovo prometovati prema- na: Zeleno Polje – Višnjevac – Zeleno Polje od 23:45 prometuju samo autobusi cijelom trasom tramvajske linije T1.Polasci autobusau: 23,45; 00,00; 00,20; 00,40; 01,00; 01,20; 01,40; 02,00; 02,20; 02,40 i 03,00 do Višnjevca.su u: 23,50; 00,10; 00,30; 00,50; 01,10; 01,30; 01,50; 02,10; 02,30; 02,50 i 03,10 do Zelenog polja.: Bikara – Trg A. Starčevića - Bikara, prometuju 2 tramvaja od 23,50 prema sljedećem:Polasci s Trga A. Starčevića: 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30 i 03,00 u smjeru Bikare.Polasci s Bikare: 23,40; 00,00; 00,30; 01,00; 01,30; 02,00; 02,30; 03,00 i 03,20 u smjeru Trga A. Starčevića.