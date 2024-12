Nova godina

neradni dan

Konzum:

[ZATVORENO]

Lidl

[ZATVORENO]

Plodine

[ZATVORENO]

Studenac

[ZATVORENO]

Eurospin

[ZATVORENO]

Kaufland

[ZATVORENO]

Spar

[ZATVORENO]

NTL

[ZATVORENO]

Portanova

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

[ZATVORENO]

Metro

[ZATVORENO]

Stop shop Osijek

[ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova

[ZATVORENO]

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

nam kuca na vrata, i pred nama je. U nastavku vam donosimotrgovina i trgovačkih centara na Staru i Novu godinu.Stara godina - 7:00 do 18:00 satiNova godina -Stara godina - 8:00 do 16:00 satiNova godina -Stara godina - 07:00 do 18:00Nova godina -Stara godina - 07:00 do 18:00Nova godina -Stara godina - 07:00 do 18:00Nova godina -Stara godina - 07:00 do 18:00Nova godina -Stara godina -Trpimirova od 8:00 do 16:00 satiSv. L.B.M. od 7:00 do 17:00 satiStrossmayerova od 7:00 do 16:00 satiSvilajska 31 od 9:00 do 17:00 satiSvilajska 35 od 7:00 do 16:00 satiNova godina -Stara godina - [radno vrijeme kao nedjeljom]Nova godina -Stara godina - 10:00 do 17:00 satiNova godina -Stara godina - od 9:00 do 16:00 satiNova godina -Stara godina - od 8:00 do 16:00 satiNova godina -Stara godina - od 9:00 do 17:00 satiNova godina -Stara godina - od 7:30 do 18:00 satiNova godina -Stara godina - [nema objavljeno radno vrijeme]Nova godina -Stara godina - 9:00 do 14:00 satiNova godina -Stara godina - [nema objavljeno radno vrijeme]Nova godina -