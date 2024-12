kraj

grad Osijek

doček za sve uzraste.

Tvrđi

dvije svečane dvorane

11:00 sati

Trgu sv. Trojstva u Tvrđi

Magic Leon

Karle Skender i Uholoža

Osječki umirovljenici

Bells i Gardens

TS Džentlmeni

21:00 sat

23:00 sata

Prljavo kazalište

Karlo Šatvar

ugostiteljska ponuda

svoje piće

adventske kućice

ne smije

Duška Rudeža

čovjeka tuljana

Viktorija Sekereš

neće organizirati

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Bliži nam sejoš jedne godine, ai ove godine organiziraDva dočeka bit će održana u, a jedan uu Osijeku.Doček prije dočeka bit će unana najmlađe. U Tvrđu stižesa svojom mađioničarskom predstavu, a sve će to popratiti nastupiće Novu godinu dočekati u dvije dvorane, odnosno u dvoraniOsječani, ali i njihovi gosti u Novu godinu će ući uzodna Trgu Vatroslava Lisinskog, a odstiže, pročelnik Ureda Gradonačelnika istaknuo je kako će na Trgu Vatroslava Lisinskog biti, no građani si mogu ponijeti i, dok će na Trgu Svetog Trojstva, na dječjem dočeku Nove godine raditi is blagdanskom ponudom hrane i pića.Osim bogatog dočeka, tradicija seprekinuti. Tradiciju gospodinadobro poznatog kao "" nastavit će njegova hrabra unuka -. Na staru godinu, na staroj lokaciji u Zimskoj luci točno u podne skokom u hladnu Dravu oprostit će se od 2024. godine.Također, ni ove godine Grad Osijekvatromet ua Novu godinu.