Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na raskrižju Gubčeve i Petkove u Osijeku, 24. prosinca u 16.50 sati, došlo je do, u kojima srećomozlijeđenih osoba.upravljao je osobnim automobilom, koji brzinu kretanja svoga vozilastanju kolnika na način da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom, zbog čega jeu zaustavljen osobni automobil ispred sebe.Vozač se nakon sudarakako bi s drugim sudionikom popunio i potpisao europsko izvješće ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilu s kojim je izazvao prometnu nesreću, već je nastavio kretanje Gubčevom ulicom prema istoku. Dolaskom do raskrižja s ulicom Zeleno poljena crvenom svjetlu na semaforu, već je vozilom ušao u raskrižje gdje ses drugim osobnim automobilom, nakon čega se napokon zaustavio.Očevidom je utvrđeno da je 28-godišnji vozač u prometu sudjelovao si s vozačkom dozvolom čija je važnost istekla, izvijestili su iz policije.Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču je izdana obavijest s kaznom u iznosu od. Zbog isteka vozačke dozvole izdana mu je obavijest s kaznom od. Zbog nepoštivanja crvenog svjetla na semaforu biti će mu izdan obavezni prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja vozilima „B“ kategorije jedan mjesec, a po pravomoćnosti će mu se pripisati i. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola vozaču je privremenote je isključen iz prometa, a određeno mu je i smještanje u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja. Vozaču će biti izdan i prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije 3 mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisano 6 bodova. Zbog bijega s mjesta prometne nesreće bit će mu izdan prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisana tri boda.