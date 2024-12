Badnjak, Božić i sv. Stjepan

drugačije

radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara

Konzum:

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Lidl

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Plodine

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Eurospin

Kaufland

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Spar

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

NTL

Portanova

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Emmezeta

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Pevex

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Metro

Stop shop Osijek

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova

Bliže nam se blagdani, odnosnopa će trgovine u tom razdoblju raditino inače.U nastavku vam donosimou nadolazećem razdoblju:Badnjak: 07:00 do 17:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 8:00 do 14:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 7:00 do 18:00 satiBožić:Sv. Stjepan:: [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]Badnjak: 7:00 do 16:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: Sv. L.B.M. od 7:00 do 17:00 sati, Trpimirova, Strossmayerova, Svilajska 35 od 7:00 do 15:00 sati, Svilajska 31 od 9:00 do 17:00 sati,Božić:Sv. Stjepan:: [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]Badnjak: 10:00 do 17:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 9:00 do 16:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 8:00 do 16:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 9:00 do 17:00 satiBožić:Sv. Stjepan:Badnjak: 7:30 do 14:00 satiBožić:Sv. Stjepan:: [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]Badnjak: 9:00 do 14:00 satiBožić:Sv. Stjepan:: [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]