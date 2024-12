16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum:

Lidl

Plodine

Studenac

Eurospin

[ZATVORENO]

Kaufland

Spar

NTL

Portanova

Mall Osijek

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

Pevex

[ZATVORENO]

Metro

Stop shop Osijek

Retail park Retfala Nova

Tržnice

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Od ove godine trgovine smiju raditiu godini, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Gacka, Sjenjak, Opatijska, Kaštelanska, Ive Tijardovića, Vijenac I. Meštrović, Ulica hrvatske republike, Trg Ante Starčevića, Vladimira Nazora, Ljudevita Posavskog, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati- Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Zeleno polje, Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati- Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata- Martina Divalta, Kralja Petra Svačića, Zrinjevac, Vukovarska od 8:00 do 18:00 sati- od 7:00 do 20:00 sati- Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 22:00 sata, Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31 od 9:00 do 21:00 sat, Svilajska 35 od 7:00 do 21:00 sat- Trg B. J. Jelačića, Bosutsko naselje, Dubrovačka, Sv. Roka, P. Svačića, Vatrogasna, Srijemska, Krstova, A. Kanižlića, I. Gundulića, Učka, Anina, Divaltova, Ilirska, Ružina od 8:00 do 13:00 satiV. I. Meštrovića, Ulica Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 satiTrg Lj. Gaja od 7:00 do 12:00 sati- od 9:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 sat- od 8:00 do 16:00 sati- od 9:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 satRadno vrijemeprovjerite ovdje