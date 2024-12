Ivan Radić

Imamo 44 posto više otvorenih obrta, a poduzetnici sa sjedištem u Osijeku su ostvarili 27 posto veću dobit. To je rezultat svih građana i svih nas koji živimo u Osijeku i na to smo izuzetno ponosni. Mjera dodjele potpora poduzetnicima obuhvatila je 189 poduzetnika. Maksimalan iznos je do 15 tisuća eura. U 2024. za tu mjeru izdvojeno je oko 680 tisuća eura, a za 2025. godinu 755 tisuća eura, čime ćemo obuhvatiti još veći broj poduzetnika. To je čak 35 posto više za nego 2021. godine

rekordan gradski proračun

Time je Osijek svojim građanima koji su do tada plaćali prirez omogućio veće plaće, a istovremeno nismo dizali niti jednu cijenu svojih komunalnih usluga



Anamarija Matić Kardoš

rekordan broj prijava

U razdoblju od lipnja do rujna pristiglo je preko 300 prijava, što je rekordan broj, a pravo na potporu ostvarilo je 189 poduzetnika kroz osam mjera. Od svih osam mjera, iz godine u godinu najjača mjera je digitalizacija poslovanja, na što smo iznimno ponosni jer digitalni marketing i digitalna budućnost našim poduzetnicima osigurava plasman u idućim razdobljima

Velik je interes bio i za potporu vezanu za nabavku strojeva i opreme, čime potičemo našu proizvodnu djelatnost, IT sektor i male uslužne djelatnosti, obrte. Osim toga, treća kategorija koja je najbolje prisutna u potporama su poduzetnici početnici. Tome u prilog ide i broj novoosnovanih poduzeća i novoosnovanih malih obrta koji iz godine u godinu raste na našem području

Manuel Magdić

Sve svoje turističke aranžmane prodajemo putem web stranice koja sada ima integriranu web trgovinu. Taj projekt nam je Grad sufinancirao svojim sredstvima i to nam je značajno pridonijelo poslovanju

bespovratne potpore

Osječki gradonačelniku četvrtak jeu ukupnom iznosu odzakoji su se prijavili naRiječ je o mjerama koje Grad provodi radipoduzetnika na tržištu te stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja.U svom pozdravnom govoru gradonačelnik Radić osvrnuo se nakoja je na izmaku, a u kojoj je Grad Osijek završiopoput izgradnje i dogradnje pet novih vrtića, izgradnje prve koncertne dvorane u povijesti Osijeka i najmodernijeg pročistača otpadnih voda, zatim spoja Donjeg i Gornjeg grada promenadom, te izgradnje IT centra. Naglasio je i da je u završnoj fazi najveća modernizacija tramvajske infrastrukture u povijesti osječkog javnog prijevoza, kao i izgradnja novih kilometara vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.Gradonačelnik je rekao i kako Osijek bilježi, ističući da je u ovome trenutkuu gradu u odnosu na lipanj 2021. godine kada je preuzeo odgovornost za vođenjem Osijeka.– rekao je gradonačelnik Radić.Podsjetio je da je nedavno donesente da je Osijek jedini veliki grad koji ukidanje prireza nije kompenzirao povećanjem porezne stope na dohodak.– dodao je gradonačelnik te izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima., službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, izvijestila je kako je ove godine na javni poziv Grada pristigao– kazala je Matić Kardoš.– dodala je., vlasnik turističke agencije Zoom Zoom putovanja iz Osijeka kojemu je odobrena potpora za digitalizaciju poslovanja, istaknuo je doprinos gradske potpore poboljšanju poslovanja.– rekao je Magdić ocijenivši kako Osijek pruža velike mogućnosti za poslovanje.Grad Osijek provedbom javnih poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticaja razvoja poduzetništva Grada Osijeka dodjeljujemikro, malim i srednjim poduzetnicima, i to: potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama kao posjetitelj, potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, te potpore za digitalizaciju poslovanja.