Tekst: Udruga Dekanter

Foto: Damir Varmuža/Piksel photography

Osim ranije najavljenihkoje će se održati tijekom desetog izdanja, partneru organizaciji sajma, objavila je program besplatnih „“ radionica za posjetitelje sajma. Tijekom dva sajamska dana zainteresirani će moći posjetiti ukupno osam radionica. Uz to,, također suorganizator desetog WineOS-a, uključila se u program stručnih predavanja i radionica za publiku te će održati dva zanimljiva predavanja uz praktični dio.Prvog dana WineOS-a by Graševina Croatica, zainteresirani će u sklopu „“ programa moći provjeriti kako se vinasljubljuju sa sushijem, što najbolje ide uz šarana u rašljama, kako složiti neodoljivu platu suhomesnatih proizvoda i koja vina odabrati uz ukusne zalogaje, te kako odabrati pravu kombinaciju vina uz sir i med. HAPIH će istog dana održati stručnu radionicu o proizvodnji vrhunskih vina te nazočnima pojasniti kako se provodi senzorno ocjenjivanje.program će ponovno biti bogat zanimljiv i –. Dan započinje uz sljubljivanje vina Slavonije i Podunavlja s pršutom i kulenom, a nastavlja se traženjem najboljih kombinacija uz hamburgere, čvarke i, na kraju dana, uz slastice. I u subotu će HAPIH educirati posjetitelje, a tema će biti - pjenušci. Zainteresirani će imati prigodu kroz teoretski dio naučiti kako nastaju mjehurići u vinima te ujedno i kušati pjenušce proizvedene različitim tehnologijama.Prve radionice u sklopu „Wine & Dine“ programa oba dana na rasporedu su od. Drugi termin u danu je u, a program sljubljivanja vina i hrane nastavlja se od. Posljednja radionica oba dana na rasporedu je u. HAPIH-ova predavanja oba dana počinju uPremda su sve radionice, zainteresirani se trebaju unaprijed registrirati kako bi osigurali svoja mjesta. Želite li isprobati najbolje kombinacije hrane i vina, a ujedno i naučiti nešto novo, nužno je na vrijeme se prijaviti putem internetske stranice Graševine Croatice Jubilarno deseto izdanje sajma WineOS by Graševina Croatica održat će se. u prostoru. Sajam će oba dana za posjetitelje biti otvoren, a dnevna ulaznica moći će se kupit na ulazu na sajam po cijeni od. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici WineOS-a