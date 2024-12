Advent u Portanovi

je u punom je jeku! Ovih blagdana, vaš omiljeni trgovački centar pretvorio se u. Ono što je sigurno, to je da vas uzočekuje nagradna igra s čak, ali i 24 izvlačenja (priliku za dobitak imate svaki dan), ali ikoja će razveseliti velike i male posjetitelje ovog shopping centra.Posebno ovih dana obratite pozornost najer i tamo kreću. Još do sutra možete sudjelovati u nagradnom natječaju Portanove u kojemdariva jednog dobitnika s dječjim kolicima i jednog dobitnika s, a odmah nakon ovoga, starta novi nagradni (beauty) natječaj u kojem su nagrade pripremiliTakođer, tu su susreti skoji je već odavno zamijenio „pravog“u Portanovi i koji donosi osmijehe na lica svaki puta kada se pojavi. A Portoš je ove godine odlučio proživjeti- pa se tako prošli vikend družio s dječicom u, ali već ovog tjedna vratio se tamo gdje mu je najljepše: u Portanovu! Doočekuje vas u Portanovi, a ovoga vikenda bit će posebno darežljiv!Ovog vikenda uputite se u Portanovu obavitii tko zna - možda baš vas Portoš potapše po ramenu taman kada budete posegnuli za novčanikom. Ako se to dogodi, ništa ne brinite –! Nosi punu košaru poklon bonova koje su mu pripremili:... Vaše je samo naći se na pravom mjestu u pravom trenutku.A uće vas u Portanovi srdačno dočekati ikoje će vas povesti na fotkanje u prigodniuz pomoć kojeg ćete imati priliku ovjekovječiti ove blagdanske trenutke za pamćenje.Ovih blagdana u Portanovi vas očekuje is domaćim proizvodima, a štandovi su se smjestili ispred Interspara, ispred Mullera, ali i diljem cijelog centra. Od s, do... za svakoga će se naći ponešto!Blagdani zovu u Portanovu – jer treba pronaći poklone za sve svoje drage ljude! A kako bi vam olakšali ovu potragu – imamo savršen prijedlog za vas! Ono čime zasigurno ne možete pogriješiti je. Portanova poklon kartica najbolji je poklon ovih blagdana jer...vi birate iznos, a vaši najdraži biraju poklon! Može ju se koristiti u gotovo svim trgovinama u Portanovi i to višekratno, a iznos koji ćete „staviti“ na karticu ovisi samo o vama. To može biti bilo koja vrijednost između. Portanova poklon karticu možete kupiti na Info pultu Portanove ili online putem Web shopa.I za kraj da podsjetimo, uod 16 do 19 sati održat će se još jedna u nizu. Djelatnicičekaju vas u Portanovi na 2. katu, nasuprot Lounge bara Waldinger.Također, ovau Portanovi ješto znači da trgovine i svi ostali sadržaji u Portanovi rade prema redovnom radnom vremenu. Ugodan shopping svima!