Parku hrvatskih branitelja

33. godišnjica vojno-policijske akcije „Kopački rit“

Nataša Tramišak

Goran Ivanović

Željko Cickaj

Danas, nakon 33 godine, sjećamo se vojne i policijske akcije Kopački rit, popularno nazvane Đavolja greda, kao jedne od važnijih operacija u Domovinskom ratu i kada je neprijatelj potisnut dalje od sjeverne granice grada Osijeka. Akcija je označavala stabiliziranje obrane u vrijeme kada su bili najjači napadi na grad Osijek te sa zahvalnošću trebamo iskazati poštovanje svim hrvatskim braniteljima koji su se svojom hrabrošću dokazali i na ovom bojištu, koji su obranili i utvrdili obranu Osijeka

Stipan Šašlin

Prisjećamo se najboljih među nama koji su, nažalost, ostavili svoje živote u ovoj akciji, koji su obranili Osijek u najtežim trenucima nakon pada Vukovara, kad je zaista bila teška situacija, a poluokruženje je prijetilo i Osijeku. Upravo zahvaljujući ovoj akciji, ne samo da smo obranili Osijek, nego smo oslobodili ogroman dio teritorija Baranje i na taj način stvorili pretpostavke za možebitno, kasnije, i vojno rješenje Baranje. Tako ova akcija zaista ima velik značaj i predstavlja praktički najveću akciju u kojoj je prvi put pobijeđena ta srbočetnička sila na prostorima istočne Slavonije. Kod nas je postojala je ogromna volja, ogromna želja, nismo imali ratnog iskustva, ali smo imali veliko srce i to je pobijedilo

Anto Marinić

Tijekom noći nas 70 iz 4. Policijske postaje došli smo kroz trsku neprijatelju iza leđa da bi spriječili dotok njihovih novih snaga. Pripadnici 1. bojne 135. baranjske brigade su krenuli u napad, a kada je neprijatelj pokušao dovesti nove snage, tada su bili spriječeni od pripadnika 4. Policijske postaje koji su im uništili 2 transportera, kamion sa živom silom, kao i cisternu s hranom i vodom. Rezultat te akcije je bio da neprijatelj više nikad na ovom dijelu nije pokušao prodor prema Osijeku, a naneseni su im veliki ljudski gubici

Željko Cickaj

Sjećanja su i danas zaista svježa, to je nešto što se nikada ne može zaboraviti. Znam da nas je bilo malo i da smo svi bili napeti, uostalom bila je to prva faza obrane grada Osijeka i povratka okupiranog područja. Bilo je i ružno vrijeme, no bitno je bilo s najmanje moguće žrtava vratiti dio naših teritorija i obraniti Osijek. Izuzetno mi je drago što sam bio dio toga i što su se naši suborci živi vratili. Vjerujem da ćemo sve dok smo živi nastaviti i obilježavati ovaj dan i sjećati se svega što smo tada proživjeli da konačno dođemo do slobode naše Republike Hrvatske

„Kopački rit“

od 16. do 18. prosinca 1991.

onemogućavanja neprijatelju

Kod spomen obilježja u Bilju obilježena je 33. godišnjica vojno-policijske akcije „Kopački rit". Uz članove obitelji i suborce stradalih branitelja, počast poginulima u akciji iskazali su saborska zastupnica Nataša Tramišak i saborski zastupnik Goran Ivanović u ime Osječko-baranjske županije, načelnik Općine Bilje Željko Cickaj, izaslanici i predstavnici više ministarstava, Hrvatske vojske, Policijske uprave osječko-baranjske, predstavnici braniteljskih i ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Načelnik Općine Draž Stipan Šašlin, inače ratni zapovjednik 1. bojne 135. baranjske brigade i sudionik te akcije u kojoj je i ranjen, istakao je značaj akcije.

Anto Marinić, predsjednik Policijske udruge branitelja Baranje, a 1991. godine sudionik ove akcije tada u dobi od tek 18 godina, opisao je akciju pripadnika policijske postrojbe kojoj je sudjelovao.

Akcija „Kopački rit" provedena je od 16. do 18. prosinca 1991. godine zajedničkim vojno-policijskim snagama, a s ciljem onemogućavanja neprijatelju u prilaz sjevernim dijelovima grada Osijeka, kao i stabiliziranja sjeverne crte obrane na području Baranje i potiskivanja neprijateljskih postrojbi u dubinu Kopačkog rita, što dalje od Osijeka. U akciji su smrtno stradala četiri pripadnika Hrvatske vojske, a desetak sudionika je ranjeno.