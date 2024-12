obogaćivanja programa

brojne novitete

subotu 11. siječnja 2025.

eno-gastro tematike

Dean Kotiga

četvero članova

50 ljudi

19 sati

nije potrebno

sjajna vina, destilate i delicije

Volim doći u Osijek, ovdje je uvijek sjajna atmosfera. Dapače, posljednji put kad sam vodio kviz tijekom ovogodišnjeg HeadOnEast događaja po prvi sam put doživio da su se odazvali doslovno svi koji su se prijavili. To je jedinstven slučaj i zorno pokazuje koliko ovaj kraj voli ovakav format natjecanja. Stoga pozivam sve ljubitelje kvizova, ali i one koji će to tek postati, da nam se priključe na WineOs-u. Osim kviza tu će biti još pregršt divnih stvari na sajmu. Nakon nekoliko degustacija, siguran sam da će atmosfera tijekom natjecanja biti još bolja nego inače

WineOS by Graševina Croatica

10. i 11. siječnja 2025.

Gospodarskog centra Osječko – baranjske županije

od 15 do 21 sat

30 eura

Stalna želja za promjenom i uvođenjem noviteta prepoznatljiva je od prvih dana sajma vina, delicija i ugodnog življenja WineOS . Osim stalnog traženja novog i većeg prostora teraznim sadržajima, sajam će u svom desetom izdanju ponuditiza sve posjetitelje. Jedna od najvećih novosti svakako je i eno-gastro kviz.Naime, uljubitelji znanja i natjecanja imat će prigodu odmjeriti snage u poznavanjuuz poseban kviz kojeg će kreirati i voditi popularni „lovac“. U kvizu će moći sudjelovati ekipe od najvišekoji će se natjecati za prigodne nagrade, a ukupan broj sudionika ograničen je na. Kviz počinje 11. siječnja u, a za njegaplaćati kotizaciju. Svi će sudionici platiti kartu na ulazu te će, osim sudjelovanja na kvizu, uoči početka imati prigodu kušatikoji će biti ponuđeni u izložbenom prostoru.“, rekao je Kotiga u najavi kviza.Jubilarno deseto izdanje sajmaodržat će seu prostoru. Sajam će oba dana za posjetitelje biti otvoren, a dnevna ulaznica moći će se kupit na ulazu na sajam po cijeni od. Prijave za kviz dostupne su na službenoj stranici WineOS-a