Svaki put kad je reprezentacija igrala u Osijeku atmosfera je bila sjajna, a siguran sam da će tako biti i ovaj put. Slovacima ćemo suprotstaviti vrlo jak sastav, a rok za prvu prijavu momčadi je 3. siječnja. Igrat će se na srednje brzoj podlozi, kao što je bio slučaj ove godine u Varaždinu

bit će domaćini susretaizmeđuu tzv.godinu, potvrdio je. Igrat će se u, a to će biti ukupno četvrti put da će neki susret u svjetskom momčadskom prvenstvu tenisača biti održan u Osijeku, te treći put u ovoj dvorani.“, rekao je izbornikDosad jedini susret ovih dviju reprezentacija bio je u finalu Davis Cupa 2005. u Bratislavi, kad je Hrvatska bilau finalu te prvi put osvojila trofej u ovom natjecanju. U Osijeku je, pak, Hrvatska prvi put igrala 1997. i bila bolja od Maroka. Prvi nastup u Gradskom vrtu imala je 2017. i doživjela poraz od Španjolske, a godinu potom svladala je Kanadu i time napravila uvodni korak prema drugom osvajanju naslova u Davis Cupu.Ulaznice za susret Hrvatske i Slovačke prodavat će se po cijeni odza petak ili subotu, te poza komplet.Pobjednik će se plasirati međukoji će zaigrati u drugom kolu sredinom rujna. To će biti 13 pobjednika iz „Qualifiera“ te Nizozemska, koja je za rujansku fazu dobila pozivnicu te do tada ne treba igrati. Sedam pobjednika iz rujna te Italija kao branitelj naslova nastupit će u završnici u studenom. Domaćin tog turnira bit će Italija.Pobijedi li Slovačku, Hrvatska će u rujnu igrati s pobjednikom okršaja Francuska – Brazil, a bez obzira tko bi bio suparnik, naši tenisači ponovno bi bili domaćini.