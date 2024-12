četvrtak, 19. prosinca

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje isplata(JNP), izvijestio je HZMO. Umirovljenici će dobitijednokratno.JNP bit će isplaćen korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz(mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, ana mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.JNP će dobiti- Za 18 546 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će se, i za to je osigurano 2.967.360,00 eura,- za 23 017 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 2.762.040,00 eura,- za 23 527 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosuisplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 1.882.160,00 eura,- za 19 860 korisnika s mirovinomjednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 1.191.600,00 eura.Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od