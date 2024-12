Osječko-baranjska županija

niz potpora

poticanje poduzetništva

razvoj poduzetništva, podizanje razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti

povećanje razine zapošljavanja

Mato Lukić

Danas smo potpisali 69 ugovora u vrijednosti gotovo 215.000,00 eura s našim poduzetnicima. To su potpore koje su ovi ljudi zaista zaslužili pokretanjem svog poslovanja i djelovanjem. Meni je drago da su svi oni dio razvojne priče i dio županije koja raste te svojim zalaganjem, trudom, radom i htjenjem doprinose dobrim gospodarstvenim rezultatima. Jasno nam je da možemo razvijati obrazovanje i zdravstvo, biti socijalno osjetljivi, međutim ako ne raste gospodarstvo ni tu nemamo o čemu pričati. A gospodarstvo zaista raste po svim pokazateljima i rezultatima i prošle i ove godine, za što smo stvorili poticajno i pozitivno okruženje i klimu. Ovo je isto tako jedan od načina stvaranja takvog okruženja i klime za razvoj gospodarstva, dolazak investitora, razvoj poduzetništva i zato hvala svima što razvijaju svoj posao i na taj način smanjuju nezaposlenost, odnosno u velikoj mjeri i povećavaju zaposlenost na području naše županije

Mato Lukić

Ivana Katavić Milardović

190.000,00 eura

Kroz ovaj projekt poduzetnici su mogli dobiti sredstva za ulaganje u poslovni prostor, za nabavu opreme za računalne uređaje, za računalne programe i sve što im je važno kako bi unaprijedili poslovanje. Intenzitet potpore bio je do 50 % opravdanih troškova, najviše do 5.000,00 eura, a od 51 poduzetnika, njih 23 ostvarilo je uvjete za maksimalnu potporu i dobilo je potporu od 5.000,00 eura. Važno je naglasiti da su ovo poduzetnici u prerađivačkoj industriji, odnosno svi poduzetnici bave se proizvodnom. Ostale četiri mjere vezane su uz informiranje i edukaciju poduzetnika te savjetovanje i mentoriranje. To su projekti na koje se javljaju poduzetnički centri, ali su u konačnici isto tako projekti koji su namijenjeni poduzetnicima kako bi ove usluge imali besplatne. Tu su također projekt Promotivne aktivnosti kroz koji sufinanciramo nastupe na sajmovima i projekt Učeničko poduzetništvo koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola kako bi stekli dodatna znanja i kompetencije vezane uz poduzetništva i mogući ulazak u svijet poduzetništva

Snježana Biloš

Jako smo ponosni što imamo vlastitu proizvodnju, a jednako tako smo zahvalni i sretni što nas Osječko-baranjska županija uvijek prepoznaje i pomaže da tu proizvodnju učinimo boljom, da budemo moderniji i funkcionalniji. Ove godine aplicirali smo za nabavu, odnosno nadogradnju softvera koje koristimo u našim proizvodnim pogonima i kalibratora za noževe za Katar. Kako proizvodimo ortopedsku obuću, to je jedan spoj tradicionalne manufakture i moderne tehnologije, tako da nam ovo unapređenje i financijska potpora puno znače

Stjepan Birović

I to nam puno znači. Imamo izvanrednu suradnju, od potpora za sredstva koja se plasiraju za sajmove, poticanje rada, edukacije, informiranje, programe koje održavamo. Potpora obrtnicima ove Županije je jako velika, no svake godine nastojimo još proširiti suradnju i povući što više sredstava, a Županija nam tu zbilja izlazi u susret

Nataša Strišković

Zahvaljujemo se što nas je Županija prepoznala i ovom prigodom i što nam uvijek pomaže u sufinanciranju nabave strojeva. Sada je riječ o produženju licenci za naše softvere i nabavu stroja za uzdužno zavarivanje cjevovoda

Tekst i foto: OBŽ

