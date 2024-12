bijeli Božić

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nakon dužeg vremena, neki dijelovi Hrvatske ipak će imati. No, ne iPred nama jekoja donosi. Danas će u većini krajeva prevladavati. Dnevna temperatura do. Za sutra je najavljenouz jutarnju maglu. Prema kraju dana očekuje se. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPetak donosi. Prema kraju dana puhat će. Dnevna temperatura do. Razvedravanje se očekuje već u subotu. Bez padalina, dnevna temperatura okoU nedjelju tijekom jutro hladnije, do, a prema kraju dana nas očekuje. Dnevna temperatura do. Kiša uzočekuje se u ponedjeljak u jutarnjim satima. Dnevna temperatura oko, a dnevna do. Puhat ćePrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, snijeg će i ove godine za Božić zaobići naše krajeve.