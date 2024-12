zagrebačkom KUC Travno

Ispunili smo jedan veliki cilj, a to je okupljanje aktera elektroničke glazbene industrije Hrvatske i regije. Na taj način povezujemo cijelu scenu, radimo na međunarodnoj kulturnoj suradnji i na kraju služimo kao platforma za umrežavanje i razmjenu ideja. Budite i dalje kreativni i originalni, a mi smo tu da pratimo, potičemo, motiviramo i na kraju krajeva nagrađujemo.

200 nominiranih izvođača i projekata

Insolate

DisX3 - Tomorrow

Što je nagrada “Ambasador” elektroničke glazbe?

klubskascena.hr

zajedničke kategorije

edukativno-diskurzivnom tonu

Klubska kultura

Burn Enegry i Gizeh

U nastavku je popis svih dobitnika:

Traktor (Radio Rojc)

Future Scope

Tripsitters

Underground d.o.o.

Marcela

Atlantida

Peti Kupe

BSH pres. Solomun (Cave Romane, Vinkuran)

Modem Festival (Donje Primišlje)

Goulash Disko Festival (otok Vis)

Anna Moor (Omnia)

DJ Jock

Petar Dundov - Lunar Eclipse (Sudbeat Music)

Black Dot - Love At Glance EP (Italo Moderni)

Alexander Kowalski - Tomorrow (Insolate Remix)

Egoless - Dubternal (Deep Medi Musik)

Andrea Ljekaj - Terapiya (Atje)

Billain - Different Eyes (Vision Rec)

Dr. Obi meets Anja G, Roo T & Sistah Tena - Oj Dodole (Amplifyah Music)

E-Clip Transcedental Reality (Sounds of Akasha)

Andrew Meller - Summer of Love (Diynamic)

Mladen Tomić - Dancing Runner (Tronic)

Monika Kruse, Timmo - Violet (Ilija Djokovic Remix)

Sassja - Chwakka (Menart)

Cruise Music

Tina Božan s projektom Prilagodbe (Adjustments)

Miloš Krstić the Trip Flip- Exit Festival, naziv fotografije: MessY

Foresterra Festival

RoadTripper Sound System

HardBeats Festival

Zone Club

Sonus Festival

Marko Marin - Marin Shot It

Groovetastic

Runy

Tekst: Toni Jurić

Foto: Enora Paola

U petak je uodržana osma dodjela prve i jedine nezavisne nagrade elektroničke glazbe. Dodjela je okupila okupila više stotina profesionalaca izi s, kao i brojna dobro poznata lica izSama svečana dodjela nagrade Ambasador tradicionalno je otvorena s nekoliko riječi njenog osnivačakoji je s pozornice istaknuo: “Među gotovos područja Osječko-baranjske županije bilo ih je 11, dok je nagradu osvojila renomirana osječka DJ-icau kategoriji “Remiks godine” za svoju obradu trake “”.Od 2016. specijalizirani portal za elektroničku glazbujednom godišnje okuplja cjelokupnu industriju elektroničke glazbe i dodjeljuje nagradu” Ambasador” za vrhunska dostignuća u elektronskoj glazbi Hrvatske i regije.Vrijedi istaknuti kako postoje iu kojima su nominirani hrvatski i regionalni predstavnici, što zasigurno doprinosi jačanju scene, razmjeni ideja i povezivanju kulturnih tokova. To je ujedno i jedan od ciljeva zbog kojih je nagrada i nastala, a ima namjeru širiti se i povezivati na europskoj razini, kao što je to već bio slučaj s predstavljanjem hrvatske elektroničke scene na konferenciji Paris Electronic Week.Ovogodišnji program nagrade “Ambasador” nastavio se i drugi dan, nakon svečane dodjele, us nekoliko zanimljivih panela i radionica.Projekt realizira udrugauz podršku partnera:HRVATSKE NAGRADE PUBLIKERADIJSKA EMISIJA GODINE:KLUPSKA VEČER GODINE:NAGRADA ZA POSEBAN DOPRINOS SCENI:KOLEKTIV GODINE:NAGRADA NEXT GEN:NAJBOLJA NOVA KLUPSKA VEČER:NAJBOLJI NOĆNI KLUB:EVENT GODINE:NAJBOLJI FESTIVAL HRVATSKOG PROMOTORA:BOUTIQUE FESTIVAL GODINE:NAJBOLJA ALTERNATIVNA VOKALNA IZVEDBA:DJ GODINE:HRVATSKE NAGRADE STRUKEHOUSE IZDANJE GODINE:TECHNO IZDANJE GODINE:REMIKS GODINE:ALBUM / KOMPILACIJA GODINE:REGIONALNE NAGRADE STRUKEAMBIJENTALNO IZDANJE GODINE:BASS IZDANJE GODINE:DUB & REGGAE IZDANJE GODINE:GOA & PSY TRANCE IZDANJE GODINE:REGIONALNO HOUSE IZDANJE GODINE:REGIONALNO TECHNO IZDANJE GODINE:REGIONALNI REMIKS GODINE:REGIONALNI ALBUM / KOMPILACIJA GODINE:NEZAVISNA IZDAVAČKA KUĆA GODINE:GRAFIČKO OBLIKOVANJE GODINE:FESTIVALSKA FOTOGRAFIJA GODINE:REGIONALNE NAGRADE PUBLIKENAJBOLJI NOVI FESTIVAL:SOUND SYSTEM GODINE:REGIONALNI EVENT GODINE:REGIONALNI KLUB GODINE:NAJBOLJI REGIONALNI FESTIVAL:FESTIVALSKI FOTOGRAF GODINE:BAND/LIVE ACT GODINE:REGIONALNI DJ GODINE: