Broj obrta u Hrvatskoj je u konstantnom porastu zadnjih godina, a za te trendove postoji više razloga. Prije svega dobrim mjerama Vlade Republike Hrvatske spasili smo obrtništvo u COVID-u, zamrznuli smo cijene energenata, što je obrtništvo uvelike pomoglo, a mjerama Zavoda za zapošljavanje mladi ljudi uzimaju sudbinu svoje u svoje ruke i pokreću svoje privatne biznise, obrte. Tako bilježimo snažan rast obrtništva u Republici Hrvatskoj, snažan rast broja zaposlenih u obrtništvu, a na tom tragu je Osječko-baranjska županija, gdje se događa i malo veći postotak novotvorenih obrta. Vjerujem uskoro, čak do kraja ove godine, da će obrtništvo Osječko-baranjske županije brojati više od 7.000 članova, a to govori koliko je uloga obrtništva važna za razvoj gospodarstva ove županije

Imamo pozitivne trendove u zapošljavanju, ali isto tako poslovanje obrtnika u proteklom razdoblju je nešto što nam daje podstrek da možemo vjerovati u nastavak pozitivnih trendova. Čestitam obrtnicima, uvjeren sam da ćemo zajednički, uz potporu Osječko baranjske županije, nastaviti sve dobre, vrijedne, kvalitetne projekte i da će obrtnici nastaviti s kvalitetnim radom, zapošljavati, omogućavati lijep obiteljski život u Slavoniji. U tomu svima želim puno uspjeha

Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo su okosnica gospodarstva države, tako naravno i Hrvatske. Kada govorimo u kontekstu Osječko-baranjske županije, dosta često volimo isticati pozitivne rezultate i rast broja poduzetnika, a posebno rast broja obrta koji je zaista iz godine u godinu sve veći i veći. Možemo reći da je obrtništvo opstalo i u najtežim vremenima kada je gospodarska aktivnost bila puno manja. Naravno, sada je i gospodarska aktivnost u državi značajno povećana, a to vidimo prati i naše obrtništvo. Obrtništvo diljem Osječko-baranjske županije ima veliku tradiciju, a već 30 godina postojanja Obrtničke komore naše županije, koja je sigurno na usluzi svim našim obrtnicima, pomaže da bi oni opstali, zapošljavali i da bi zajedno stvarali pozitivno poslovno okruženje. Vjerujem da će tako biti i u buduće, a veliku podršku sigurno imaju. Ovom prigodom želim dodatno istaknuti da i zakonodavstvo osluškuje potrebe i obrtnika i poduzetnika. Prošli tjedan smo u Saboru usvojili izmjene poreznih zakona gdje se značajno povećava prag za ulazak u sustav PDV-a. Umjesto dosadašnjih 40.000,00 eura, prag se podiže na 60.000,00 eura, što će sigurno olakšati rad prvenstveno malim obrtnicima, ali svima koji tek počinju svoje poslovanje

Ja ne znam za drugo i meni je jako lijep biti obrtnik. Naravno, kao i svaki posao, obrt ima svoje ljepše i ružnije strane, a ljepši dio je kontakt s ljudima koji konstantno dolaze kod vas. Kroz tu suradnju upoznajete mnogo ljudi, a o težem dijelu nećemo danas dok je proslava obljetnice

Sada slavimo 30. godišnjicu, svoj rođendan, i to sa 6.835 obrtnika prema podacima od 1. listopada ove godine, no to je sada negdje već blizu 7.000 obrtnika, što znači da nikad nije bilo više članova Komore. Pokazatelji otvaranja obrta i mjera Vlade koje potiču taj dio su zbilja dobri na području Osječko-baranjske županije, pa smo peta-šesta komora na razini Hrvatske. Prednjače uslužni obrti, ali i drugi obrti koji se poslaguju. Dosta dobar dio obrta su proizvodni, a znamo da se otvaranjem velikih firmi, koje se sada trenutno otvaraju na području grada Osijeka, potiču i obrti jer se oni uvijek naslanjaju na velika poduzeća

