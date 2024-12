pobjedom

rukometaši Osijeka

jesensku polusezonu Paket24 Premijer lige

atraktivnog rukometa

pet minuta

Zrne i Vašarevića

uhvatili zalet

vrlo dobar spoj

Vašarević, Čičak i Babić

Maganić, Kovačević i Vuković

Veraja

Gledatelji su mogli uživati

dva pogotka

nisu dopustili

ostati na Zrinjevcu

Da nam je netko ponudio 12 bodova na početku, mislili bi da je lud

Frano Veraja

zvrstan je ovo rezultat za kraj, samo će Gorica imati više bodova od nas na startu. Sve čestitke tu idu mojim dečkima koji su ovu polusezonu odradili odlično. Mogao je biti i koji bod više, ali nećemo sada cjepidlačiti oko toga. Što se tiče današnje utakmice, očekivali smo da će biti odlična. Trogir je dobra ekipa koja nije imala što izgubiti, došli su ovdje otvorenog garda i mislim da su gledatelji mogli uživati u utakmici.

Isplatilo se zajedništvo

Karlo Vašarević

Tomislav Babić

Marko Maganić

Lovro Frajhaut

Nije nam krenulo baš najbolje i onako kako smo zamislili, ali s našim htijenjem i trudom nam se sve vratilo i mislim da je to nešto najbolje što nam se moglo dogoditi

Čestitam, naravno, i Trogiru na fer i korektnoj borbi, ali moram pohvaliti svoje momke jer smo stvarno odigrali kvalitetno, nismo se predavali i na kraju nam se to vratilo. Da nam je netko ponudio ove bodove prije početka sezone, mislili bi da se šali. Velik je to broj bodova, posebno u odnosu na prošlu godinu, ali isplatili su se svi ovi treninzi, rad, trud i zajedništvo.

šest pobjeda i osam poraza

Tekst i foto: RK Osijek

na domaćem terenuzaključili su. Nakon 60 minutapred svojom su publikom svladali Trogir s 30:28 i tako podvukli crtu s 12 bodova. Svih će 12 prenositi u drugi dio sezone, odnosno Ligu za ostanak koja će startati 15. veljače.Slabo su Osječani otvorili ovaj susret, pa je gostujući sastav to iskoristio i poveo 4:1. No, ta je osječka slabost trajala svegajer su prekoodmah odgovorili i poravnali na 4:4. Do 20. minute igralo se dosta izjednačeno, a onda su domaćini. Ova je utakmica pokazala pravu sliku osječke momčadi – tajmladih i iskusnih igrača. U preostalih 10 minuta do kraja prvog dijela zabijali su već provjereni, ali i mladikoji su polako postali oni na koje treneritekako računa. U tih 10 minuta Osječani su postigli čak 8 pogodaka, a primili tek 3, pa su na odmor otišli s prednošću 14:11.Drugo poluvrijeme Osječani su otvorili si najvećom prednosti na susretu, +5. Izgledalo je kao da bi utakmica mogla otići na stranu domaćina, ali Trogiranida ih se tako lako otpiše. Ipak je to momčad koja je gotovo do posljednjeg kola konkurirala za Ligu za prvaka. Uporno su hvatali rezultatski zaostatak, ali najviše su uspijevali doći na minus jedan. Kada je Vuković u 59. minuti realizirao sedmerac i povisio na 29:26, bilo je izgledno da će bodovi. Konačan rezultat 30:28 postavio je Pavela iz gostujućih redova, a Osječani su pribrojili nova dva boda i s lijepom zalihom od 12 bodova idu u Ligu za ostanak.– rekao je Osijekov trener. – IU posljednjoj pobjedi ove polusezone najbolji je strijelac u osječkim redovima bios osam pogodaka. Vašarević će tako prezimiti u deset najboljih strijelaca Premijer lige. Odličan je učinak imao i pivotkoji je sa šest pogodaka bio stopostotan, a jedanput manje mrežu je zatresao mladiskupio je 12 obrana, a i on se upisao u strijelce.– iskreno je podijelio Babić. -Kada se podvuče crta nakon 14 kola Lige A, Verajini su izabranici upisali. Svojim su predstavama iznenadili Zagreb, namučili Sesvete i Poreč. Već su sada napravili dobar korak ka osiguranom ostanku u najvišem rangu hrvatskog rukometa, no to će još morati potvrditi u drugom dijelu sezone. Tada će startati kao drugoplasirana momčad Lige za ostanak s visokih 12 bodova. Vodeća će biti Gorica koja prenosi 15 bodova, a ispod Osijeka su Rudar i Trogir (10), Moslavina i Varaždin (9) te Zamet (5), Dubrava (4), Karlovac i Metković-Zalmo (po 3 boda). Podsjetimo, Osječani će igrati samo protiv momčadi s kojima se još nisu susreli ove godine, a to su Gorica, Moslavina, Varaždin, Dubrava i Karlovac.