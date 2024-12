Povelja humanosti Osječko-baranjske županije

Suzana Vargović i Daniela Taslidžić Herman

17 dobrovoljnih darivatelja krvi za darivanje krvi

Matu Lukića

Josip Miletić

Nataša Tramišak

Suzani Vargović

Udruge Breza

Danieli Taslidžić Herman

SOS dječjem selu

Gradskom kazalištu u Belom Manastiru

Oto Šnel, Dalibor Medved, Zorislav Vidaković i Marino Jakić

Boris Pavić

Ivan Hausman, Tomislav Kohajdi, Josip Kokić, Ivan Novak, Bojan Puzić, Darko Radošević, Zlatko Sauer, Sanela Štefanec, Vladimir Štulc, Goran Vojnović i Tomislav Vuksanić

Josip Petranović

Povelje humanosti Osječko-baranjske županije i ove godine dodjeljujemo ljudima koji su svojim trudom, radom i zalaganjem učinili i čine ovaj svijet boljim. Nama je danas zaista privilegija, prije svega, biti ovdje s njima, dodijeliti im Povelje humanosti te zahvaliti što su ambasadori Osječko-baranjske županije, humani ambasadori, što su primjer svima nama i u ovo predblagdansko vrijeme, ali i u godini koja nas očekuje da budemo bolji i budemo tu jedni za druge, da pomažemo jedni drugima kako bi i budućim generacijama ostavili puno bolji i puno pravedniji svijet, našu zemlju, našu županiju i naš grad. U prirodi čovjeka je da obično čeka da se poklope okolnosti za promjene kako bi mogli djelovati. Ovi ljudi su zaslužili ove Povelje jer nisu čekali prilagodbu okolnosti, nego su sami stvorili okolnosti kako bi pomagali drugim ljudima. To je bit, cilj i svrha svega što živimo, a to je pomagati jedni drugima i u svakom trenutku biti tu jedni za druge

Suzana Vargović

Svaki čovjek može nešto dati bez obzira gdje živi i u kojem području djeluje. Humanost je univerzalna i uopće briga za čovjeka, nešto što su osnovne ljudske vrijednosti koje trebamo njegovati, a ovo je prilika da svako iz našeg područja da nešto svojoj zajednici. Osobno, ja sam se pronašla u skrbi za djecu. Osim što je to dio posla, to je zapravo moj životni poziv. Radila sam to i kada sam imala i nisam imala novaca jer su mi bila važna djeca i mladi ljudi koji ovaj svijet mogu učiniti boljim. Trudim se raditi i pomagati zajedno s ljudima koji me okružuju, jer ovakve stvari ne možete napraviti sami. Tako su dobrovoljni darivatelji jedna zajednica, mi koji skrbimo o djeci smo druga zajednica, oni koji skrbe o nemoćnima ili osobama s invaliditetima su isto zajednica. Mi pokrećemo te male promjene, i to je to, i tako i treba biti

Daniela Taslidžić Herman

Družim se s ljudima koji su, na žalost, biti nesretni, tako da je to nešto što je u meni što radim i živim na takav način i srcem jer smatram da je to jedino ispravno. Posebno se želim zahvaliti što su to prepoznali moji prijatelji i nominirali me, a zapravo sam puno naučila o životu i dobrim djelima kroz druženje s jednom dragom osobom koja me potaknula i na humanitarne utrke i trčanje, pa bi svoju Povelju humanosti posvetila mom prijatelju Petru Kuni

pojedincima i skupinama građana

Tekst i foto: OBŽ

je najviše javno priznanje za humana djela učinjena na području županije u protekloj godini, a laureati za 2024. godinu su, kao ikojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih osoba.Svečano uručenje Povelje humanosti OBŽ za 2024. godinu upriličeno je danas (16. prosinca 2024. godine) u sjedištu Županije u Osijeku, a uz obnašatelja dužnosti župana, svečanosti su nazočili zamjenik župana, saborska zastupnica, pročelnice i pročelnici upravnih odjela, kao i suradnici, rodbina i prijatelji dobitnika. Uz iskrene čestitke, župan je Povelju humanosti za brigu i skrb o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci uručio, predsjednicikoja je jedina organizacija civilnog društva u Hrvatskoj koja provodi izvaninstitucijsku socijalnu uslugu stanovanja za djecu i mlade teza skrb o bolesnima, tjelesno i društveno povrijeđenima i svima kojima je potrebna pomoć drugog čovjeka, odnosno za višegodišnji rad s invalidnom osobom, pomaganje djeci ui stvaranje preventivnih programa i predstava kroz rad uOvogodišnji dobitnici Povelje humanosti OBŽ su i dobrovoljni darivatelji krvi koji su dali krv više od stotinu puta (muškarci), odnosno žene za više od 75 darivanja, a to suiz GDCK Donji Miholjac,iz GDCK Našice,iz GDCK Osijek iiz GDCK Valpovo.- rekao je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić prilikom uručenja Povelja humanosti.U ime dobitnika najviših županijskih priznanja za humani rad zahvalila jekoja svoje djelovanje ne smatra poslom nego pozivom. -- poručila je Suzana Vargović.naglasila je kako je svjesna da u svijetu i svugdje oko nas ima jako puno tužnih priča i puno nepravdi. -- kazala je Danijela Taslidžić Herman. Dodala je kako uz humanitarne utrke, posebnu pozornost posvećuje djeci za koje provodi brojne predstave, i to od djece u SOS dječjim selima, predstavama koje su preventivnog karaktera i niz drugih, a sve kako bi i na taj način pomogla i djeci i mladima i zajednici oko nas.Povelja humanosti Osječko-baranjske županije se može dodijelitikoji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem, samoprijegorom i brižnim odnosom osobito istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i drugih djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života, darovanju krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih, skrbi o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima onima kojima je potrebita pomoć drugog čovjeka, skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci, organiziranju i pružanju humanitarne pomoći i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći, kao i drugim aktivnostima kojima se afirmira i potvrđuje humanost kao univerzalno civilizacijsko načelo.