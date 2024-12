Varaždinu

pozitivan rezultat

zadovoljavajući ishod

Bijelo-plave

Bila je to teška utakmica. Baš kao i protiv Lokomotive bili smo solidno čvrsti odostraga. U prvom poluvremenu Varaždin je imao nekoliko šansi, više nego mi, i to gotovo sve iz nekih prekida. Što se tiče drugog dijela, mislim da nisu stvorili ništa posebno, već bih rekao da smo mi imali bolje situacije za pogodak i da smo tada bili bolji od domaćina. Rekao bih da su obje momčadi igrale dobar nogomet, koliko su to mogle. Ne znam kako bih uopće opisao ovaj teren, nije stvarao probleme samo nama nego i protivniku. Sretan sam kako su dečki na sve skupa reagirali tijekom ove borbe. Zadovoljni smo utakmicom, protiv jako dobrog suparnika

Federico Coppitelli

Jako mi je drago što smo opet sačuvali čistu mrežu, to mi kao treneru puno znači. Ako se želimo što bolje profilirati i pozicionirati u Ligi, morat ćemo to ponavljati. Danas smo imali očiti problem jer smo naviknuli trenirati i igrati na sasvim drukčijem terenu od ovoga. Imali smo dosta težak početak utakmice jer se nismo snašli u pas-igri, Varaždin je u tom razdoblju bio bolji od nas. Unatoč tomu, mislim da smo imali par dobrih šansi. Razina čvrstine i koncentracija koju su dečki imali je nešto, što me jako veseli.

Momčad se bori za svoj zacrtani cilj

Lima je imao dobru izvedbu na poziciji koja mu nije prirodna. No, imali smo ozljede Matkovića i Hernanija kojih danas nije bilo. Morali smo se prikloniti drugim opcijama, kao što je bilo uvođenje Živkovića. Opet ću reći, ovo nije teren, da bismo ga pronašli između linija, no Filip je bio jako dobar. Sretan sam i Pedrovom prezentacijom, kao i igrom cijele momčadi. Ne želim puno pričati o onima koji ovaj puta nisu bili s nama, znamo da ni Jurišića nije bilo zbog kartona. Neki drugi igrači su ih dobro zamijenili i to samo potvrđuje da nam je momčad „živa“ i da se bori za svoj zacrtani cilj te da svi idu u istom smjeru. I utakmica s Istrom bit će teška i zato odmah krećemo s pripremama za petak. Želio bih čestitati Božić našim navijačima na najljepši način, a to je završiti polusezonu pobjedom i što boljim plasmanom. Uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti. Neće biti Dantasa, no kao što smo sve dobro do sada napravili, to ćemo učiniti ovaj puta i bez njega.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Kada se kompletiraju dojmovi nakon gostovanja u, bitna je spoznaja da je ostvaren, iako bi, naravno, najidealnije bilo da smo pobijedili. Kada već nije tako, onda je i remiu ovoj vrlo bitnoj utakmici s jednim od izravnih konkurenata koji je zadržao bod prednosti u odnosu na, rekao jeNije primljen pogodak, doduše nije ovaj puta ni postignut, pa je svakome pripao po bod.Bilo je i određenih preinaka u smislu spoznaje da su neki igrači imali nešto drukčije uloge u odnosu na one, na koje su naviknuti…