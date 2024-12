9. Božićnom sajmu u Josipovcu

Tekst i foto: Udruga Josipovac

Na već tradicionalnom,, u organizaciji, po prvi puta uživo je uprizorena, u, u organizacijiIdeja je to o kojoj se razmišlja već dulje vremena u našoj udruzi, a ove godine uspjeli su ju i ostvariti. U cjelokupnu realizaciju uključio se iiz OPG Horvat, sa svojim prijevozom, radom, te životinjicama, koje su bile posebna atrakcija. Posebno zaslužni za kompletnu realizaciju scene jaslica u Josipovcu, od nabavke materijala, do završnog uređenja, su Domagoj, iz OPG-a Horvat, i, iz Udruge Josipovac. Svi pozvani vrlo rado su se odazvali oživjeti i likove te večeri:, od djece, do odraslih.Adventiranje na Božićnom sajmu u Josipovcu tako je ove godine dobilo novu dimenziju. Oduševljenje svih posjetitelja ovim prizorom jednostavno se nije moglo ne zamijetiti.Iako je ponuda ovogodišnjeg sajma bila, uz sudjelovanje brojnih domaćih udruga, ali i OPG-a, gastronomski, uz nezaobilazne langošice, fiš, čobanac, slavonske delicije, kolače, fritule, palačinke, nezaobilazno kuhano vino, ali i mnoštvo rukotvorina, vrlo bogat kulturni program, nitko sa Sajma nije otišao, a da nije obišao i žive jaslice i uslikao se tamo. U ovo adventsko vrijeme, vrijeme iščekivanja, ovogodišnjibetlehemske noći u Josipovcu, posebno je doprinio zajedništvu, jedinstvu i pozitivnom ozračju ovoga vikenda u našem mjestu. Nadamo se da će se taj duh zajedništva nastaviti širiti među našim sumještanima.Posebno oduševljenje se vidjelo na licima djece, koja su ulazila u jaslice, vidjeti '', ali i pomaziti životinje –Prizor živih jaslica mogao se tako vidjeti u subotu u Josipovcu, a jaslice će krasitikroz cijelo božićno vrijeme, no s naslikanim likovima, za koje su zaslužne naše sumještankeUdruga Josipovac još jednom zahvaljuje organizatorima koji su prepoznali i podržali našu ideju, te se zahvaljujemo tvrtki Agristar d.o.o. na donaciji čaja, kako bi se ugrijali te prohladne prosinačke večeri.