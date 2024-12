Šahovsko prvenstvo Osijeka

šahovskom domu dvorane Zrinjevac

Fran Topalić

Draženu Sermeku

Ana Berke

Bogdan Lalić

nije izgubio

Josip Milanović

100 eura

Miroslav Šušnjar

Heike Roklicer Babić

Luka Kudlaček

Noa Solar

Vladimir Nestorović, Luka Jovčić i Marin Pralija

Renato Vince i Nenad Mrkonjić

Zvonko Horvat

Tekst i foto: Osječki šahovski savez

koje se tri dana održavalo uzavršeno je velikim iznenađenjem.Prvi puta u povijesti šahovskog prvenstva Osijeka u RH prvak je postao junior i to daroviti prvokategornikiz ŠK FERIT Osijek. Prije Topalića to je uspjelo samodavne 1986 godine. Iza njega plasirala se bivša državna prvakinja međunarodna majstoricaiz Belišća, pa prvi favorit velemajstoriz Našica te čitav niz majstora i majstorskih kandidata.Topalić je igrao sigurno initi jednu partiju te je s 5,5 bodova iz 7 kola osvojio prvo mjesto iako je po rejtingu bio tek deveti igrač na turniru. Koliko je to veliki uspjeh za njega još je veći rezultat napravio također junioršahist ŠK FERIT koji je bio četvrti i osvojio nagradu od. Peto mjesto i također nagradu po plasmanu osvojio je nacionalni majstorčlan ŠK FERIT Osijek. Najbolje plasirana nenagrađena šahistica bila je nacionalna majstoricaŠK Bijelo Brdo. Najbolji veteran bio je majstorski kandidat Hinko Cajzler iz ŠK HVIDRA Osijek, najbolji junioriz Valpova ,a najbolji kadetiz ŠK Našice.Nagrade po rejtingu primili su još:. Na turniru je nastupilo 36 igrača iz Našica, Valpova, Belišća, Đurenovca, Bijelog Brda, Višnjevca i Osijeka.Sudili su, a nagrade igračima uručio je predsjednik Osječkog šahovskog saveza. Pokrovitelj je grad Osijek, a pomoć u organizaciji pružila je sportska zajednica Osječko baranjske županije.