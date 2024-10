Osijeka. Zagreb, Sesvete

Poreč

iznimno teško

Paket24 Premijer lige-Lige A

19 sati

trećeplasiranog Trogira i četvrtoplasiranog Osijeka

6 bodova

svladali

ohrabreni

Ekipa Trogira je u naletu, a nakon pobjede u Poreču je trenutno najizgledniji kandidat za treće mjesto

Frano Veraja

Sigurno da su favoriti u svom dvorištu, no prošle smo ih sezone nadigrali u obje utakmice pa vjerujem da ćemo i ovaj put imati što pokazati

šanse

Čeka nas teško gostovanje kod Trogira koji igra gustu i tvrdu 6:0 obranu

Matko Bolanča

Morat ćemo posebno pripaziti na njihovog srednjeg vanjskog i pivota, dok u svojim redovima moramo poboljšati realizaciju zicera i gustoću u obrani. Nadamo se prvim gostujućim bodovima i dat ćemo sve od sebe da ih osvojimo.

Tekst i foto: RK Osijek

Najteža gostovanja ove polusezone su iza rukometašapa, redom su bili gostujući izazovi s kojih jebilo vratiti se s kakvim ulovom. No, u 7. koluslijedi nešto realnija prilika. Osječani će do prvih gostujućih bodova pokušati doći u subotu u Trogiru u susretu koji je na rasporedu odStigli smo do zadnjeg kola prvog kruga lige, a posebnu pozornost privlači susret. Momčadi su bodovno izjednačene, obje sa. Tko god pobijedi, napravit će važan korak prema Ligi za prvaka. Naravno, treba imati na umu i drugi krug natjecanja, ali svakako nas očekuje neizvjestan dvoboj ravnopravnih protivnika.Rukometaši Trogira u prošlom su kolu u gostimaeuropski Poreč, pa dodatnodočekuju ogled s Osijekom. Osim Poreča, uspješno su svladali i Metković Zalmo te Zamet, a poraženi su od Zagreba, Sesveta i Rudara.– istaknuo je Osijekov trener. –Naravno da bismo si pobjedom otvoriliza najveće ciljeve, ali neće biti lagano. Trogirani izvrsno igraju 7:6, možda i najbolje u ligi te na to moramo posebno pripaziti. Odlično su vođeni i dobro taktički pripremljeni. Na nama je da damo sve od sebe i probamo osigurati pozitivan rezultat.Podsjetimo, prošle su sezone u Trogiru ove momčadi remizirale, a u drugom je susretu Osijek bio puno uvjerljiviji s +9. Roster je sada pak nešto jači, a samim time vjerujemo i ambicije Osječana. Uz eventualna dva boda napravili bi lijep iskorak prema Ligi za prvaka, no pred njima je još svakako dugačak put. Prije svega, trebaju prikazati bolja i odlučnija izdanja na gostujućim parketima, a za to imaju plan.– započeo je pivot. –