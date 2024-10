utorak 22. listopada 2024.

Foto: Osijek031.com

počinjekorisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.U ovoj isplati jednokratno novčano primanje (JNP) dobit ćeostvarenih u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2024., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2024. godineiznos od, izvijestili su izZa ovu isplatu osigurano je ­­iz Državnog proračuna.Zakoji prima mirovinu u iznosu do 350,00 eura isplatit će sejednokratno i za to je osigurano 16.170.560,00 eura,zakoji primaju mirovinu u iznosu od 350,01 do 500,00 eura isplatit će sejednokratno i za to je osigurano 25.450.680,00 eura,zakoji primaju mirovinu u iznosu od 500,01 do 650,00 eura isplatit će sejednokratno i za to je osigurano 16.140.560,00 eura,zaod 650,01 do 840,00 eura jednokratno će se isplatitii za to je osigurano 8.811.060,00 eura.