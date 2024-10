32. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije

Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku

21 točka

Boris Piližota

Natašu Surla-Lusch

Damir Tomić

Zlatko Ajdulović

Samir Haj Barakat

Marija Miličić, Krešimir Čabaj, Renato Bilandžić i Davor Stojan

Bojan Amanović

Sanje Bježančević, Zlatka Ahića

Damira Tomića, Marka Bogatića

Vesne Vučemilović

Mato Lukić

Izvješće župana je prihvaćeno bez rasprave, no na svakoj sjednici s vijećnicima raspravljamo o svim aktivnostima koje provodi županijska uprava. U Izvješću su sažeti podaci o najvažnijim aktivnostima, pa između ostalog stoji da smo proračun s planiranih 250 milijuna eura rebalansom povećali na rekordnih 293,7 milijuna eura, što je rezultat usklađivanja i povećanja plaća, ali isto tako i novih projekata i aktivnosti

30 osnovnih škola

20 škola

11 škola

prilagođava potrebama i stanju na tržištu

Što se tiče zdravstva i socijalne skrbi poznato je da primarnu zdravstvenu zaštitu činimo dostupnijom na svim područjima naše županije, bez obzira na broj stanovnika, a to ćemo činiti i dalje. Ponovo smo dobili projekt Zaželi, koji je ovaj put potpisan na tri godine i to je jedan od najboljih projekata što se tiče prevencije institucionalizacije. Kroz naš Upravni odjel te zajedno s našim ustanovama, u proces deinstitucionalizacije socijalnih usluga nastojimo uključiti i civilni sektor

sufinanciranja kamatne stope

624 nekretnine

s 30 na 50 milijuna eura

Centra za kontrolu komaraca

U Izvješću je naveden dio ukupnih aktivnosti, a županijska uprava, isto tako i županijski vijećnici svojim prijedlozima i inicijativama, radit će i dalje na razvoju županije i aktivnostima koje mogu doprinijeti boljitku stanovnika Osječko-baranjske županije, stvarati perspektivu i uvjete za dolazak novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta

Miranda Glavaš-Kul

centara izvrsnosti

Do sada smo imali samo Centar izvrsnosti u Elektrotehničkoj i prometnoj školi. U razgovoru s ravnateljima smo zaključili kako bi bilo jako dobro imati ih više jer smo orijentirani na društvo znanja, a primijetili smo da nadareni učenici imaju manje mogućnosti za napredovanje i dodatno usavršavanje svojih znanja i interesa. Stoga smo pozvali sve škole i one su predložile u kojim se područjima žele afirmirati i otvarati centre izvrsnosti. Za početak smo odabrali četiri nova centra. Raširili smo ih po županiji kako ne bi sve bilo koncentrirano u gradu Osijeku. Želimo da se jednako razvija svaki dio županija, a naš će zadatak biti prevoziti učenike, odnosno osigurati dostupnost svima. Tako će u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama biti centar izvrsnosti za primijenjenu informatiku, u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Đakovu umjetna inteligencija, u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića bit će centar za kemiju, a u Medicinskoj školi za biologiju. Od sljedećeg mjeseca provest ćemo ankete, evidentiranja i dodatna testiranja učenika vezano uz darovitost. Krećemo i u druga područja, a ono što je jako potrebno i što znamo i pripremamo je Centar izvrsnosti mentalnoga zdravlja. Naime, uvidjeli smo da sve više učenika ima određene izazove iz mentalnoga zdravlja, sve je veći pritisak na njima i na izazove u društvu od strane vršnjaka i roditelja. Dakle, potreban je sveobuhvatan pristup, pa ćemo uključiti sve relevantne institucije da nam u tomu pomognu. Naravno, potreban nam je i umjetnički centar izvrsnosti, koji planiramo u Gimnaziji u Belom Manastiru

Tekst i foto: OBŽ

Izvješća o radu Župana te o izvršenju Proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine bile su središnje točke, održane u. Na dnevnom redu bila jeo različitim temama iz nadležnosti županije, ovaj put većinom iz područja zdravstva i socijalne skrbi.Sjednica je počela objavom čak tri promjene u vijećničkim redovima. Vijećnik mr. sc.stavio je svoj mandat u mirovanje, a SDP je umjesto njega za vijećnicu odredio. Dr. sc.od danas nastavlja obnašati dužnost vijećnika. Naime, svoj mandat je u lipnju 2021. godine stavio u mirovanje te ga je mijenjao, komu je sada mandat prestao. Međutim, Ajdulović (p)ostaje vijećnik jer jedao ostavku na vijećničku dužnost, pa je određen na to mjesto. Objavljeno je također da vijećnicinisu više članovi Domovinskog pokreta, a rad nastavljaju kao nezavisni vijećnici. Isto takonije član HNS-a i bit će nezavisan vijećnik.Sjednica Skupštine je nastavljena aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika, i to dr. sc., dr. sc.i dr. sc.. Na sva pitanja i inicijative odgovorio je obnašatelj dužnosti župana, a potom je na konferenciji za medije komentirao najvažnije točke dnevnog reda, prije svega Izvješće o svom radu u prvih šest mjeseci ove godine.- rekao je Lukić.Naglasio je važnost sustava obrazovanja i naveo daveć provodi jednosmjensku nastavu, a ostalihse priprema za to, s tim daveć ima projektnu dokumentaciju i odobrenje Ministarstva, dok 9 škola čeka odobrenje. Srednjoškolsko obrazovanje se stalnote se uz ostalo uvode i novi nastavni programi.- nastavio je Lukić.Istaknuo je da su uz pogodnosti projektana stambene kredite u zadnjih pet godina kupljene. Kreditni potencijal povećan, a nagodinu će se uvesti i sufinanciranje kamata na stambene kredite za izgradnju kuća. Naglasio je pripreme za izgradnju, čija je vrijednost 6,5 milijuna eura i bit će 80% sufinanciran od strane Europske unije, zatim niz potpora u poljoprivredi, osobito za mlade poljoprivrednike, projekt prvog digitalnog sela u Hrvatskoj, projekte na području sporta…- zaključio je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽpojasnila je ovogodišnje stipendiranje učenika i studenata te objavila novosti u veziu srednjim školama Osječko-baranjske županije.- kazala je pročelnica Miranda Glavaš-Kul.