Foto: Predrag Vučković

Drevni gradponovno je spreman ugostiti, te pružiti gotovoiz 25 zemalja svijetau jednom od najpoznatijih svjetskih krajolika.Ovaj uzbudljivi događaj uključujerazličitih duljina -- koje su osmišljene da gurnu trkače do njihovihi potaknu ih da ih pomaknu.Događaj je prilagođen ljubiteljima trail trčanja svih razina fizičke spreme - oddo onih koji prvi put pokušavaju savladati ovakav tip fizičkog izazova. Sudionici će se suočiti sa zahtjevnim, ali slikovitim vizurama dubrovačkog kraja, koji uključuju ruralne krajolike, tradicionalna konavoska sela i obalne staze s panoramskim pogledom na10K utrka idealna je zaili one koji želena trail stazi, a karakterizira ju činjenica da će trkači uživati u jedinstvenom zalasku sunca i pogledu na povijesne dubrovačke zidine, Jadransko more i okolne otoke. Utrka započinje u malenom mjestu, poznatom po svojoj, daleko od gradske vreve. Staza prolazi trasom starog dubrovačkog vodovoda iz 13. stoljeća, kroz slikovite šumske puteve, pružajući trkačima priliku da uživaju u. Završni izazov utrke je uspon na Srđ, gdje se trkači penju prema jednom od najpoznatijih vidikovaca u Hrvatskoj.tehnički jeprigodna za one koji žele, a počinje u slikovitom priobalnom mjestu, smještenom uz samu obalu Jadranskog mora, svega nekoliko kilometara južno od Dubrovnika. Od samog početka, staza će voditi trkače kroz mediteransko zaleđe, prolazeći iznad obale i penjući se prema vrhu brda- najvišeg Župskog vrha. Tijekom uspona, otvorit će se predivan pogled na Jadran i okolne otoke, a svježi će planinski zrak trkače napuniti novom energijom za izazove koji slijede dalje na stazi. Nakon osvajanja Malaštice, staza će se spuštati prema selu, vodeći trkače kroz tipičan dalmatinski kamenjar i autentični ruralni krajolik. Staza će zatim nastaviti prema dubrovačkom prigradskom naselju Šumetu, i prolaziti makadamskim putevima i šumskim stazama, što će dodati utrci osjećaj prave avanture. Posljednje atome snage, trkači će iskoristiti za završni uspon na Srđ, odakle se pruža zadivljujući pogled na povijesni Dubrovnik, njegove impresivne zidine i prostrano plavetnilo Jadranskog mora. Ovaj završni dio staze, s panoramom Dubrovnika u pozadini, pružit će svakom trkaču poseban osjećaj postignuća i ponosa.krajnji je izazov za iskusne trkače koji žele svladati velike udaljenosti u jednom od najljepših krajolika koje možete zamisliti. Ovaj ultra maraton započet će u malenom, šarmantnom selu Mihanići, smještenom u samom srcu Konavala. Staza će voditi trkače krozpoput Kune Konavoske, gdje će trkači moći doživjeti pravu atmosferu ruralne Dalmacije, okruženi starim kamenim kućama i netaknutom prirodom. Nakon toga, staza se penje prema jednoj od najviših točaka Konavala - Ilijinom Vrhu, visokom impresivnih 1234 metara. Ovo će mjesto biti savršeno za brzi predah i uživanje u spektakularnom pogledu zbog kojeg će trkači osjetiti iskonsku moć planinskog krajolika. Nakon osvajanja vrha, trkači će se spuštati prema selima Šilješki i Jesenice, a staza će potom prolaziti Velji Do - planinsko selo skriveno međua. Potom će slijediti uspon na vrh Malaštice, gdje se otvaraju veličanstveni pogledi na planine i jadransku obalu, a završnica utrke vodit će prema vrhu Srđa, poznatom po nevjerojatnom pogledu na Dubrovnik, njegove čuvene zidine i kristalno bistro more. Ovaj će prizor trkačima pružiti pravu motivaciju za završetak utrke, a ljepota cijele staze zasigurno osigurati nezaboravno iskustvo za sve koji će se u njoj okušati.Smješten u Dubrovniku, gradu pod zaštitom UNESCO-a, ovajdogađajs uzbuđenjem natjecateljskog trčanja. Bilo da trčite kroz šumske staze, savladavate tipičan dalmatinski kamenjar ili sprintate uz obalu, ova utrka nudi više od fizičkog izazova - ovo je prava prilika da uronite u bogatu kulturu i povijest Dubrovnika i iskusite je iz drugačijeg i jedinstvenog kuta.Organizacija utrke ovih razmjera i logističkih zahtjeva ne bi bila moguća, kao i velike podrške grada Dubrovnika te Turističke zajednice grada Dubrovnika.Dubrovnik Spartan Trail dio je, koji okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Sudionici se neće boriti samo za osobnu slavu, već i za vrijedne bodove u seriji.S utrkom za svakog trkača i nezaboravnom kulisom, Dubrovnik Spartan Trail bit će jedan od najuzbudljivijih trail događaja godine. Ne propustite priliku za ultimativnu trail avanturu!Za više informacija, posjetite službenu stranicu događaja na Spartan Trail Dubrovnik