Kao nulti prioritet svog mandata stavili smo gospodarstvo i danas se možemo pohvaliti da Osijek unatrag 15 godina bilježi i rekordno visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost. U odnosu na 2021. godinu, kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika, u Osijeku u ovome trenutku radi gotovo 3000 ljudi više nego tada

Pokretač svega je gospodarstvo. U Osijeku smo nedavno doveli najveću privatnu stranu investiciju u zadnjih 30 godina na području Slavonije i Baranje, a riječ je o američkoj tvrtci Jabil, koja će također doprinijeti porastu broja zaposlenih u našem gradu. Osim gospodarstva, nužno je građanima podići kvalitetu života, pa radimo i na tome

izgradnju višestambene zgrade u Tenji

68 osječkih obitelji

Također, s APN-om uskoro krećemo u izgradnju 206 stanova, čija će cijena biti niža od tržišnih vrijednosti. Pripremamo i dvije nove mjere. Preko puta novog vrtića u Tenji parcelirati ćemo 25 čestica, koje ćemo na natječaju ponuditi mladim obiteljima. Ulazimo i u suradnju s Europskom investicijskom bankom koja će nas besplatno savjetovati o modelima priuštivoga stanovanja, a koji su ključni problemi ne samo Osijeka i Hrvatske nego i cijele Europe. Gledat ćemo određene primjere nekih zapadnih zemalja

predškolski i školski odgoj

pet novih osječkih vrtića

Do kraja mandata napravit ćemo još dva vrtića, u Retfali i na Lijevoj obali. U zadnjih 30 godina u Osijeku se napravilo samo dva vrtića, mi ćemo u našem mandatu izgraditi sedam. Od 21 osnovne škole, 11 ima jednosmjensku nastavu, a cilj nam je da ju imaju sve škole. Stoga smo krenuli s projektima nadogradnje škola i sportskih dvorana, kao i s izgradnjom centralne kuhinje

Što se tiče pronatalitetne politike, osim vrtića gdje su upisana sva djeca s oba zaposlena roditelja, gdje smo zaposlili preko 150 odgojiteljica, gdje nismo mijenjali cijenu vrtića od 2012. godine, iako je ekonomska cijena znatno narasla, iz godine u godinu dižemo naknadu za novorođeno dijete. Također, u proračunu koji sada pripremo će dosegnuti rekordnu razinu

najpotentnija hrvatska regija

Razvijamo se infrastrukturno, gospodarske su brojke sve bolje, ali ono što će nam biti ključno i s čime ćemo se nositi dalje je upravo ostanak ljudi na ovome području

sinergiji lokalne vlasti, regionalne vlasti i Vlade Republike Hrvatske

Novost koju možemo najaviti je strateški dokument konkretne mjere koje se pregovaraju, a to je da ćemo pomoć majci pri rođenju djeteta podići 100 posto, s 309 na 618 eura. Naravno da se razgovara i o drugim mjerama, roditeljskim potporama i doplatku i izmjenama zakona koje bi trebale uslijediti. Za sve te novosti ćemo predložiti strateški dokument, a to je Zakon o demografskoj obnovi, u suglasju s javnošću, sa znanošću, sa znanstvenim pristupom lokalnim samoupravama, udrugama gradova i općina, županija. Mi želimo ponuditi model zakona koji će horizontalno rješavati ovo pitanje svih pitanja, a to je demografska revitalizacija cijele domovine

pregršt mjera

Imamo brojne mjere poticanja, i sufinanciranje kamata u kreditima, stambenog zbrinjavanja, pomoći mladim obiteljima. Smatram da je ključ razvoja Slavonije, a to je radno mjesto, jer svako radno mjesto je temelj ostanka čovjeka ovdje u Slavoniji. Isto tako i obiteljski način života koji je tradicionalan u Slavoniji je ključan, jer je obitelj najvažniji faktor razvoja Slavonije. U svemu tome Osječko-baranjska županija dat će značajan doprinos i uvjeren sam da će ovaj znanstveni skup dati bitne teme

192 autora

168 znanstvenika

– poručio je u četvrtak gradonačelnik Osijeka i saborski zastupnikna otvorenjuZnanstveni sabor održava se u Gospodarskom centru OBŽ, pod krovnom temom, a otvorenju su uz osječkog gradonačelnika Radića nazočili i saborska zastupnica te izaslanica predsjednika Sabora Republike Hrvatske, ministar demografije i useljeništva te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc., zamjenik župana Osječko-baranjske županije, te akademkinja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti– dodao je gradonačelnik ističući kako se u Osijeku provode projekti vrijedni 350 milijuna eura, poput modernizacije tramvajske infrastrukture, novih niskopodnih tramvaja, pročistača otpadnih voda i spajanja Donjeg i Gornjeg grada šetnicom uz Dravu.Gradonačelnik Radić kazao je i kako Grad Osijek radi i na projektima priuštivoga stanovanja podsjetivši nau koju je, po znatno nižim cijenama od tržišne, uselilo– dodao je gradonačelnik Radić.Istaknuo je i ulaganja u, podsjetivši, između ostaloga, na– napomenuo je.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Saborska zastupnica i izaslanica predsjednika Sabora Republike Hrvatske Nataša Tramišak kazala je kako je Slavonija i Baranjakoja ima što pokazati i ponuditi.– rekla je Tramišak.Ministar demografije i useljeništva te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ivan Šipić istaknuo je kako Osječko-baranjska županija i Grad Osijek mogu biti primjer cijeloj Hrvatskoj kako se umogu postići itekako dobri rezultati bez kojih nema demografskih iskoraka, prije svega gospodarske aktivnosti– istaknuo je ministar Šipić.– dodao je ministar.Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić rekao je kako Osječko-baranjska županija provodikojima pokušava doprinijeti rješavanju demografskog problema.– istaknuo je zamjenik župana Miletić.Na kraju Znanstvenog sabora objavit će se Knjiga sažetaka uz ključne poruke radova, od čega susa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Sveučilišta u Mostaru, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru i Veleučilišta Edward Bernays.Znanstveni sabor Slavonije i Baranje održava se u organizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera te pod pokroviteljstvom Vlade RH, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.