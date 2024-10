ulica Josipa Hutlera i Cara Hadrijana

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Jučer se oko 19 sati na raskrižjudogodila prometna nesreća s materijalnom štetom u kojoj jeosobnog automobila uslijedmimoilaženja udario u vozilo zaustavljeno u raskrižju uvjetovano prometom ispred sebe.Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila upravljao vozilom dok mu je. Nadalje, vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja, izvijestili su iz policije.Za izazivanje prometne nesreće predviđena je novčana kazna u fiksnom iznosu od. Za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji iznad 1,50 promila predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora od 60 dana, najveća zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 bodova.